Massa Lombarda: “Occhi sull’Afghanistan”, un incontro per capire gli accadimenti recenti del paese asiatico

Venerdì 22 ottobre alle 21 nella Sala Zaccaria Facchini, in via A. Saffi 4 a Massa Lombarda, si terrà un incontro dal titolo “Occhi sull’Afghanistan”, in cui verrà analizzata la situazione odierna dell’Afghanistan sotto diversi punti di vista.

Il sindaco Daniele Bassi: “La situazione in Afghanistan è gravissima e merita la massima attenzione e il necessario impegno, anche a livello divulgativo, affinché la comunità internazionale la ponga concretamente tra le emergenze esistenti. L’amministrazione comunale di Massa Lombarda fa la propria parte con determinazione. In particolare, occorre affrontare le inaccettabili difficoltà che si trovano a dover affrontare le donne. Alla nostra iniziativa auspico partecipino le persone che quotidianamente si impegnano attivamente per affermare i diritti e i valori della pace e della libertà.”

Al dibattito, infatti, prenderanno parte Roberto Faccani, Direttore dell’ISTRID (Istituto Studi Ricerche Informazioni Difesa), Gian Marco Grandi, studente, giornalista e tirocinante analisi storica e contemporanea della cultura e della civiltà afghana, e Daniele Bassi, Sindaco di Massa Lombarda e referente ANCI per i comuni della Provincia di Ravenna.

L’ingresso alla sala sarà gratuito e su prenotazione, e per accedervi è necessario indossare la mascherina ed essere in possesso di Green Pass. Per maggiori informazioni chiamare la Segreteria del Comune di Massa Lombarda al numero 0545 985805.