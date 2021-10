Prosegue la rassegna A Porte Aperte negli studi Ahab e Neri di Faenza

Il 22 e 23 ottobre prosegue la rassegna A Porte Aperte negli studi Ahab e Neri, due luoghi di divulgazione e produzione culturale a Faenza. Ahab, spazio dedicato alla lettura e alla scrittura, nel cuore del centro storico di Faenza, venerdì 22 ottobre (Via San Michele n. 3) alle ore 20:00 propone Resurrezione, edito da Mondadori in uscita a Novembre 2021 – romanzo con cui Elena Di Fazio ha vinto il Premio Urania 2020. Dialoga con l’autrice Rolando Leotta, coordinatore dello Studio Ahab – evento promosso dall’associazione PiGreco Apprendimento APS.

Elena Di Fazio è nata a Roma nel 1983 e attualmente vive in Romagna. Laureata in Teorie della Comunicazione, dal 2007 lavora come editor freelance sotto l’etichetta Studio83 – Servizi Letterari, fondata insieme a Giulia Abbate, con cui cura anche la collana di fantascienza sociale Futuro Presente di Delos Digital. Dopo aver scritto e pubblicato racconti per anni, nel 2017 ha vinto il Premio Odissea con il romanzo “Ucronia”, poi vincitore del Premio Italia 2018. Nel 2020 ha vinto il Premio Urania Mondadori con il suo secondo romanzo, “Resurrezione”.

Studio Neri, un luogo d’incontro per pittori, artisti e musicisti. Sabato 23 ottobre 2021, in Via Filanda Vecchia n. 53, dalle ore 16:00 lo studio è aperto al pubblico, mentre alle 18:30 è previsto un concerto per due violini (Gertrude Neri e Andrea Dari) e pianoforte (Alceste Neri), sullo sfondo della pittura di Martino Neri – evento promosso dall’associazione SE.M.I. – Seeds for More Interculture APS.

Programma: Follia per due Violini di Vivaldi – Concerto Grosso IV op 6 di Corelli – Concerto per due Violini di Vivaldi in La minore.

L’ingresso agli eventi è libero, è obbligatoria la prenotazione per lo studio Ahab, gradita per lo studio Neri. Per accedere agli eventi è necessario avere un certificato Greenpass valido. Nel rispetto delle norme Covid, viene offerto un piccolo aperitivo.