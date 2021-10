Visite guidate il 24 ottobre e 7 novembre al Giardino del Labirinto “Dante eco green” nell’ambito della manifestazione Giardini Segreti

L’Associazione Dis-ORDINE organizza visite guidate domenica 24 ottobre e 7 novembre – alle ore 11 nell’ambito della Manifestazione Giardini Segreti – al Giardino del Labirinto: un percorso di consapevolezza – DANTE ECO GREEN, opera permanente per la città di Ravenna con il Patrocinio di Ministero della Giustizia, Comune di Ravenna e Comitato Nazionale Dante2021. Presso il Giardino pubblico di fronte alla Casa Circondariale, via Port’Aurea, Ravenna.

Il Giardino del Labirinto dedicato a Dante, recentemente inaugurato alla presenza del Sindaco di Ravenna con l’installazione del Minotauro, letture a cura di Cesare Albertano, suoni e voce di Emilia Croci detta Mila e Gianluigi Tartaull, è un percorso pavimentale in mosaico progettato e realizzato dell’Associazione Dis-ORDINE DEI CAVALIERI DELLA MALTA E DI TUTTI I COLORI ex-allievi e insegnanti delle Scuole d’Arte di Ravenna e Provincia. Iniziato nel 2016 con ampio coinvolgimento generazionale di artisti e mosaicisti, delle scuole e degli ospiti della Casa Circondariale, l’opera è costituita da 169 moduli triangolari, sia in richiamo alla tarsia del labirinto di San Vitale, sia come traccia verso la direzione “E quindi uscimmo a rivedere le stelle.”(Dante Inferno XXXIV, 139). A cura del Comitato scientifico per la realizzazione composto da Giuliano Babini, Mariella Busi, Fulvio Fiorentini, Paolo Gueltrini (LandShapes), Marcello Landi, Edoardo Missiroli, Elena Pagani.