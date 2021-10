Bagnacavallo. Ultima settimana per le iscrizioni alla Scuola d’arte

È l’ultima settimana per iscriversi ai corsi della scuola comunale d’arte Bartolomeo Ramenghi di Bagnacavallo per l’anno scolastico 2021/2022. La scadenza è prevista infatti per il 30 ottobre, poi a novembre partiranno le lezioni. Sono in programma laboratori di avvicinamento al mondo dell’arte per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni e ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni e un corso di pittura per gli adolescenti in tre moduli (prospettiva e architettura del paesaggio, fumetto, chiaroscuro).

Per le persone adulte i laboratori previsti sono invece quattro: incisione, ceramica, pittura, disegno. Informazioni su costi, orari e tipologia dei corsi e i moduli di iscrizione sono disponibili sul sito www.comune.bagnacavallo.ra.it

Sempre per quanto riguarda la scuola d’arte, va presentata entro le 13 di lunedì 25 ottobre la domanda di ammissione per il conferimento di sei incarichi per lo svolgimento dei laboratori. L’avviso pubblico è pubblicato sul sito internet del Comune. La graduatoria sarà formulata sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati quanto a titoli posseduti e ad acquisita e comprovata esperienza professionale specifica rispetto all’oggetto del laboratorio, maturata in anni precedenti. La scuola Ramenghi ha sede in via F.lli Bedeschi 9.