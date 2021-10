Lavezzola. In arrivo lo spettacolo comico “Dico delle robe” con Gianni Bardi

Senza più limitazioni nei posti a sedere, prosegue la stagione teatrale nella Sala Comunale di Lavezzola, sabato 23 ottobre alle ore 20,30, con il talento comico di Gianni Bardi in “Dico delle robe”. Poco più di un ora di monologhi del comico cesenate su reincarnazione, poesia, desiderio inconscio di farsi buggerare, goffaggini e inadeguatezze ad affrontare la quotidianità, pigrizia e crisi personali e universali.

Gianni Bardi, già membro del gruppo comico futurista “Les Barnos” (Zelig etc.), ha cominciato la carriera come monologhista con uno stile sensibile e arguto, toccando con classe tematiche anche scomode e per questo si sta rivelando uno dei comici romagnoli più interessanti della generazione dei quarantenni, capace di staccarsi dalla scontata macchietta per rivelare il nervo scoperto delle nostre contraddizioni.

La rassegna, giunta al suo secondo appuntamento, è firmata dall’associazione La Locomotiva, col patrocinio dell’Amministrazione comunale. Nella Sala Comunale si accede muniti di mascherina ed esibendo il green pass, mentre è possibile prenotare il proprio posto a sedere telefonando al numero di cellulare 339-7386469.