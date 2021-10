Lugo. Open day per i più piccoli alla scuola di musica Malerbi

Martedì 26 ottobre alle ore 16.45 presso la Scuola di Musica Malerbi di Lugo si terrà l’Open Day dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni in cui verranno presentati i corsi dedicati ai più piccoli che desiderano avvicinarsi alla musica sotto forma di gioco, guidati da docenti specializzati nel mondo dell’infanzia.

Per i bambini delle scuole materne compresi nella fascia d’età 4/6 anni Andrea Lama proporrà un laboratorio musicale e teatrale in cui, giocando con gli elementi fondamentali della musica, soprattutto con il timbro ed il ritmo, si metterà in scena a dicembre uno spettacolo dal titolo: “Abete e Pino, la vera storia dell’albero di Natale”. I bambini saranno coinvolti in un percorso alla scoperta della musica, in cui si avvicineranno al ritmo, alla melodia e agli strumenti sotto forma di gioco.

Andrea Lama è un compositore di canzoni per bambini, scrittore ed insegnante di musica. Egli collabora come atelierista sonoro-musicale e teatrale, in tante scuole materne statali, private e comunali del Comune di Ravenna, oltre che nelle scuole primarie; inoltre è un prolifico scrittore di storie teatrali e fiabe; queste vengono utilizzate nelle scuole trasformandosi in vere e proprie piéce teatrali, dove la musica muove i personaggi e la storia vive nella magia del teatro-musicale.

Per i bambini di prima e seconda elementare nella fascia d’età compresa tra i 6 e gli 8 anni Michele Guerra proporrà un laboratorio sul ritmo dal titolo “Body Music” in cui guiderà i bambini alla scoperta di come il corpo può diventare musica con l’utilizzo dei suoni percussivi che esso ci permette di riprodurre. Le attività proposte saranno tutte collettive e ludiche, di manipolazione e di ascolto partecipato. L’obiettivo sarà quello di far vivere ai partecipanti un’esperienza musicale diretta, attraverso l’utilizzo del ritmo e della melodia, con attività mirate alla scoperta del piacere di udire, ascoltare e produrre suoni e rumori. Michele Guerra si occupa di divulgazione musicale per le scuole materne ed elementari da diversi anni ed ha pubblicato numerosi libri adottati da istituti comprensivi e scuole private. Tra i più conosciuti “Piccoli Esploratori Musicali”, “Sei Ancora in Tempo” e “Il Carnevale degli Animali”.

I posti sono limitati e per partecipare occorre prenotarsi al n.0545.38540 o via mail all’indirizzo malerbi@comune.lugo.ra.it – maggiori info su www.scuolamalerbi.com