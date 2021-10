Sant’Agata sul Santerno. “Artigiani sonori”, due giorni di iniziative con la biblioteca comunale

In occasione della ricorrenza del 70esimo anniversario della morte del liutaio santagatese Custode Marcucci, la biblioteca comunale “Loris Ricci Garotti” organizza l’open day “Artigiani sonori”, articolato su due giornate.

Domenica 24 ottobre dalle 15 in piazza Monsignor Rambelli (di fronte alla biblioteca) si terrà la premiazione dei lettori più assidui dell’anno 2020, con consegna degli attestati di merito da parte del sindaco Enea Emiliani e dell’assessora alla Cultura Elisa Sgaravato.

A seguire, il laboratorio di lettura in musica “Suoni e silenzi”, per bambini da 0 a 9 anni, con letture ad alta voce e la creazione di un piccolo violino con materiali di recupero. Dalle 15 alle 18, nuovo laboratorio per la creazione di podcast e playlist a cura di Radio Sonora, per bambini e ragazzi da 10 a 14 anni. In caso di maltempo le iniziative si terranno al circolo Anspi, in piazza Monsignor Rambelli 3.

Martedì 26 ottobre alle 20.45 nella sala polivalente del centro sociale Ca di cuntadèn, in via Roma 12, ci sarà la presentazione del libro Personaggi di una volta: Loris Ricci Garotti. Dopo il saluto del sindaco Enea Emiliani, gli autori Armanda Capucci, Giovanni Baldini e Decio Testi presentano il loro libro dedicato a Loris Ricci Garotti (1926-1965), docente e filosofo a cui è intitolata la biblioteca. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta Facebook sulla pagina della biblioteca.

L’evento è organizzato dalla Biblioteca in collaborazione con il centro sociale Ca di cuntadèn e l’associazione Kultura. Per partecipare è necessario il green pass. Inoltre, su ispirazione dell’iniziativa di promozione alla lettura giapponese Nuigurumi-otomari-kai, tutti i bambini possono portare, in qualsiasi momento, un proprio pupazzo in biblioteca e lasciarlo per qualche giorno alle bibliotecarie; quando lo riprenderanno, il pupazzo consegnerà a ogni bambino dei libri che vorrebbe che leggessero insieme. Per tutti gli appuntamenti è obbligatoria la prenotazione.