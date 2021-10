Per “Musica&Spirito” in San Francesco a Ravenna il “Beethoven – Konzert”

Domenica 24 ottobre alle ore 21.15, con il patrocinio del Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura, e grazie alla collaborazione con la Capit di Ravenna e con la Cooperativa Mosaici Sonori, la Basilica di San Francesco si animerà con l’undicesimo appuntamento di Musica&Spirito. La serata sarà il frutto di un progetto reso possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione Italo-Tedesca di Ravenna. L’idea, già in programma per lo scorso anno, ha subito un rinvio a causa della situazione emergenziale.

La serata di domenica sarà dedicata esclusivamente a Beethoven per celebrare il duecentocinquantesimo anniversario della sua nascita (1770). Il focus verrà posto sull’esecuzione della “Sinfonia n°1” op. 21, composta nel 1800, e della “Fantasia Corale” per pianoforte, solisti, coro e orchestra, op. 80, composta nel 1808. In questa composizione la parte corale già prelude a quello che sarà il quarto movimento della Sinfonia n. 9. La direzione è affidata a Stefano Bartolucci, mentre Simona Santini siederà al pianoforte.

Ingresso libero / Non è necessaria la prenotazione / Email: cappellamusicalesanfrancesco@gmail.com / Facebook: CappellaMusicaleSFrancescoRavenna