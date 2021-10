“La biblioteca in gioco”, nuovi incontri per ragazzi alle biblioteche di Lugo e di Voltana

I mesi di ottobre e novembre saranno ricchi di giochi da tavolo nelle biblioteche di Lugo e Voltana con l’iniziativa “La biblioteca in gioco”, che prevede molti pomeriggi per bambini e ragazzi da trascorrere insieme e in allegria. Si parte mercoledì 27 ottobre alle 17 alla Biblioteca Trisi di Lugo, con il primo pomeriggio giochi rivolto a bambini da 6 a 10 anni.

Giovedì 28 ottobre alle 16.30, per il secondo appuntamento, il ritrovo sarà alla Biblioteca “G.Baioni” e sarà rivolto ai ragazzi dai 9 ai 13 anni.

I due incontri successivi, rispettivamente mercoledì 3 novembre alle 17 e mercoledì 10 novembre sempre alle 17, si svolgeranno nuovamente alla Biblioteca Trisi di Lugo e interesseranno giovani da 14 a 18 anni il primo mercoledì, e ragazzi da 9 a 13 anni il mercoledì successivo.

Infine giovedì 11 novembre si terrà l’ultimo pomeriggio di giochi tornando nei locali della Biblioteca di Voltana, invitando i ragazzi da 9 a 13 anni. Poiché le iniziative si svolgeranno all’interno di locali chiusi e nel rispetto delle normative anti Covid-19, è previsto un numero massimo di partecipanti e occorrerà essere in possesso di Green Pass valido. Si può prenotare contattando la Sezione Ragazzi della Biblioteca Trisi al numero 0545.38558 o alla mail trisiragazzi@comune.lugo.ra.it, oppure rivolgendosi alla Biblioteca “G. Baioni” c/o Centro Sociale “Ca’ Vecchia” al numero 0545.71398 o alla mail bibliotecavoltana@comune.lugo.ra.it.

Gli eventi sono organizzati dalla Sezione Ragazzi della Biblioteca Trisi, in collaborazione con la Consulta di Voltana Chiesanuova – Ciribella, il Centro Sociale Ca’Vecchia di Voltana e del “Sogno del Bambino” di Lugo.