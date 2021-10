Stanno per aprire online le iscrizioni per la 41^ edizione del Pavone d’Oro di Faenza

Saranno ufficialmente aperte a partire dalla mezzanotte di sabato 30 ottobre fino a domenica 5 dicembre alle 24 le iscrizioni per la 41a edizione del ‘Pavone D’oro’ storico concorso canoro faentino per giovani ugole, ideato oltre 50 anni fa da Don Italo Cavagnini.

Le iscrizioni avverranno online sul sito ufficiale della manifestazione www.ilpavonedoro.it.

Novità assoluta e valida solo per questa edizione è l’estensione dell’età massima per partecipare ai 19 anni di età (e non 18 come è sempre stato fino ad ora) per recuperare l’anno perso con le chiusure. Altra novità per l’edizione 2022 è la collaborazione con la scuola di musica Artistation che contribuirà a rafforzare la parte musicale della manifestazione, grazie a una band di giovanissimi musicisti che seguirà la categoria dei più piccoli.

Tutte le informazioni su come iscriversi, brani da portare ecc. sono contenute all’interno del nuovo regolamento già consultabile sul sito.

La manifestazione si svolgerà dal 18 al 20 marzo presso il teatro San Giuseppe con il consueto appuntamento con le semifinali, mentre la finalissima è prevista per domenica 27 marzo al Teatro Masini di Faenza. Musica completamente dal vivo, voglia di divertirsi insieme e un palco coloratissimo sono gli ingredienti ormai storici di questa manifestazione che aspetta nuovamente tanti bimbi e ragazzi che abbiano voglia di mettersi in gioco cantando.

https://www.facebook.com/concorsocanoropavonedoro

www.ilpavonedoro.it