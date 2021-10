Bagnacavallo. Giovedì 28 ottobre visita guidata alla mostra “Come una fiamma bruciante. La Commedia di Dante secondo Aligi Sassu”

Proseguono le visite guidate alla mostra Come una fiamma bruciante. La Commedia di Dante secondo Aligi Sassu presso il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo.

La prossima è in programma giovedì 28 ottobre, le successive giovedì 18 novembre e giovedì 16 dicembre. L’appuntamento è alle 17.30 direttamente all’ingresso del museo, in via Vittorio Veneto 1/a. A condurre le visite, aperte a un massimo di sedici persone, è Martina Elisa Piacente, che ha curato la mostra assieme a Patrizia Foglia.

Il costo è di 5 euro per persona. È necessario il green pass. Questi i riferimenti del museo per le prenotazioni: 0545 280911 , centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it

La mostra sarà visitabile anche lunedì 1 novembre con orario festivo (10-12 e 15-19) mentre resterà chiusa martedì 2.

Promossa nell’anno dedicato alle celebrazioni dantesche, l’esposizione presenta le opere che il maestro del Novecento Aligi Sassu (Milano, 1912 – Pollença, 2000) ha dedicato al grande poema tra il 1981 e il 1987. Nelle sale del museo bagnacavallese si può ammirare l’intero ciclo di 113 opere pittoriche, tutti acrilici su cartone, non esposto al pubblico nella sua completezza da oltre vent’anni.

Organizzata dal Comune di Bagnacavallo in collaborazione con l’Archivio Aligi Sassu, la mostra Come una fiamma bruciante. La Commedia di Dante secondo Aligi Sassu è patrocinata dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna e dal Comitato per le celebrazioni dantesche del Comune di Ravenna, e sostenuta da Edison Stoccaggio.

Resterà aperta fino al 9 gennaio 2022 nei seguenti orari:

martedì e mercoledì 15-18; giovedì 10-12 e 15-18; da venerdì a domenica 10-12 e 15-19;

chiusura il lunedì e i post-festivi.

Il catalogo è disponibile presso il bookshop del museo al prezzo di 15 euro.

Ingresso gratuito. Gli accessi vengono contingentati, valgono le regole del green pass ed è necessario l’uso della mascherina.

Museo Civico delle Cappuccine

via Vittorio Veneto 1/a Bagnacavallo

www.museocivicobagnacavallo.it