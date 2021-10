Primo incontro del gruppo di lettura alla biblioteca comunale di Voltana

Giovedì 28 ottobre alle 15 si terrà presso la biblioteca di Voltana il primo incontro del Gruppo di Lettura, iniziativa volta ad offrire la possibilità agli utenti di incontrarsi e condividere la passione per la lettura. La nuova serie di incontri si aprirà con il libro di John Williams, “Stoner”.

Nato in una famiglia di contadini poveri, Stoner scopre in sé una passione struggente per la letteratura e diventa professore. “Stoner” è la storia di un uomo che conduce una vita semplice al limite della frugalità, una vita che lascia poche tracce. Ma “Stoner” è molto di più: è un romanzo sull’amicizia, sul matrimonio, sull’ambiente universitario, un romanzo sociale.

Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando il numero 0545-71398 oppure scrivendo alla mail bibliotecavoltana@lugo.ra.it.