Al via “Il giovedì in salotto”: a Cervia incontri letterari con aperitivo

Libri, arte e cucina si incontrano nel salotto di Teresa, il locale nel cuore del Centro Storico di Cervia. “Il giovedì in salotto” è il titolo scelto per gli appuntamenti dedicati alla cultura coniugati al convivio che accompagneranno gli ospiti fino a Natale.

Con “Il giovedì in salotto” si intende dare l’opportunità ad artisti, fotografi e scrittori legati alla città di Cervia – già conosciuti e affermati nel proprio ambiente artistico – di raccontarsi e, nel contempo, far vivere agli ospiti un momento di convivialità in un ambiente rilassante nel bellissimo centro storico.

Si comincia giovedì 28 ottobre alle 19 con la Food Blogger e Naturopata Annalisa Calandrini che presenta il suo libro “RE.Life” (Demetra Edizioni), una guida preziosa per imparare a prendersi cura di sé in modo naturale e ritrovare l’armonia tra mente e corpo. Questo libro ci insegna a ritrovare il benessere attraverso un’alimentazione sana, tecniche di automassaggio, respirazione, meditazione e rilassamento, ricette gustose e un programma completo per “rinascere” in 21 giorni. Prima di tutto, però, ci insegna a sorridere alla vita, perché possa essere più lunga, sana e felice.

Dopo la presentazione sarà possibile acquistare il volume e farlo firmare dall’autrice.

L’aperitivo sarà accompagnato da una deliziosa selezione curata dallo chef Marco, successivamente per chi desidera si potrà proseguire con la cena, dove il Menu avrà un piatto speciale dedicato ad Annalisa Calandrini.

Prossimi appuntamenti

11 novembre, l’artista del decollage in stile parigino e underground Maurizio Ceccarelli presenterà l’esposizione delle sue opere;

25 novembre, il fotografo eclettico ed artista visionario Maurizio Gabbana racconterà gli scatti del percorso allestito nel salotto di Teresa;

2 dicembre, la poetessa Francesca Serragnoli affronterà la lettura di alcune poesie tratte dal libro “La quasi notte” (MC Edizioni)

Conduce gli incontri la giornalista Ilaria Bedeschi

Per informazioni e prenotazioni 3345859053. Nel rispetto della normativa vigente è richiesto il Green Pass