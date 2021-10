Halloween al Labirinto di Alfonsine: doppio appuntamento il 30 e 31 ottobre

Per la festa più tenebrosa dell’anno, uno degli appuntamenti più originali e “oscuri” è al Labirinto di Alfonsine. Nel weekend di fine ottobre, infatti, il Labirinto Sospeso e le Serre dell’Azienda Galassi Carlo (via Roma, 111) diventeranno la suggestiva location per celebrare Halloween, sabato 30 e domenica 31 ottobre dalle ore 18.30.

Il Labirinto Sospeso, con un nuovo percorso di 2,5 km su una superficie di 4.000 mq realizzato con canne di bambù e altro materiale di recupero, proporrà un tracciato paurosamente misterioso “infestato” dagli attori del gruppo Zombie Not Dead per un’epica battaglia con i cacciatori/pubblico. All’interno delle Serre, invece, un percorso dell’orrore con misteriosi tranelli da risolvere e tenebrose creature a spaventare i viandanti.

Inoltre, sabato 30 alle 21 la serata sarà allietata dallo Stregone Ikmor (al secolo Mirko Alvisi), direttamente da Zelig per uno spettacolo di magia e di comicità. È un fachiro? un mago? un alchimista? O forse è l’illusione di tutto questo? Nell’ atmosfera di una musica mistica, davanti a un pentolone di pietre magiche, prendono vita apparizioni misteriose. Tra fumi, lampi di fuoco, raggi laser, lucine dispettose e bolle di sapone, la magia dello Stregone Ikmor incanta, diverte e stupisce.

Info cell. 335 8335233 info@galassicarlo.com www.galassicarlo.com

Ingresso: 10 euro. Sarà presente anche uno stand gastronomico.