Il progetto del film sui 25 anni del MEI ha ricevuto un riconoscimento e un sostegno dall’Emilia-Romagna Film Commission

Il progetto del film sui 25 anni del MEI, che avrà al centro la scena musicale indipendente ed emergente italiana di questi ultimi 25 anni, con tutte le edizioni della manifestazione e tutti i protagonisti di questi 25 anni, ha ricevuto un riconoscimento e un sostegno dall’Emilia-Romagna Film Commission che permetterà di poter partire per la sua realizzazione. Narratrice del racconto della lunga e vivace e fondamentale storia del Meeting delle Etichette Indipendenti sarà la voce della cantautrice bolognese Roberta Giallo, mentre la produzione sarà della bolognese Mardi Gras con il regista Marco Melluso sotto il coordinamento di Giordano Sangiorgi, ideatore e patron del MEI.

Il titolo del progetto sarà I MEI 25 ANNI e sarà supportato da AudioCoop, l’associazione di collecting per le piccole etichette indipendenti e le autoproduzioni musicali con oltre 225 associati. Nei prossimi giorni il MEI di Faenza presenterà il progetto del film al Comune di Faenza e ai suoi partner territoriali e a tutti i potenziali partner privati interessati per cogliere una straordinaria occasione di promozione della città di Faenza e del suo territorio romagnolo e della scena musicale indipendente locale, regionale e nazionale.

Un altro sigillo che conferma, dopo lo straordinario successo dell’ultima edizione del MEI Anno Zero per la Ripartenza, con un pubblico di giovanissimi come non mai e un vero e proprio assalto da parte di tantissimi artisti e band giovanissime della nuova scena indie, che ha ricevuto i complimenti anche da Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo, tra i tanti, che ha fatto da sdoganatore della musica indipendente in Italia.

Tutto questo mentre Il Sindaco di Faenza Massimo Isola nella Sala Bigari ha ringraziato tutto lo staff del MEI, un ringraziamento non formale sincero e sentito a una “squadra” che ha saputo realizzare il più grande evento cittadino, capace di proiettare Faenza sul piano nazionale.