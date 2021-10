“Antonio Guerrini e la poetica del dono” negli spazi espositivi del Museo civico Luigi Varoli di Cotignola

Sabato 30 ottobre alle ore 17:00 verrà inaugurata presso gli spazi espositivi del Museo civico Luigi Varoli di Cotignola (Corso Sforza, 21) la mostra “Antonio Guerrini e la poetica del dono”, curata da Gioele Melandri. L’esposizione tenta di ridare visibilità all’operato artistico del maestro cotignolese Antonio Guerrini (1926-2011) e alle acquisizioni in campo artistico a beneficio del comune che andranno ad arricchirne le collezioni d’arte con alcuni importanti pezzi del pittore Luigi Varoli e della sua Scuola. La mostra sarà visitabile liberamente dal 30 ottobre al 14 novembre 2021 nelle seguenti giornate: il giovedì e venerdì (15:30-18:30), il sabato (10:00-12:00 e 15:30- 18:30) e la domenica (10:00-12:00 e 15:30-18:30). La mostra è inoltre visitabile su prenotazione dal lunedì al venerdì (8:30-12:30).

La mostra è promossa dal Museo civico Luigi Varoli con il patrocinio del Comune di Cotignola. Ai visitatori serve il Green Pass (insieme a un valido documento di identità) per accedere al museo e nei suoi spazi esterni (compresi gli appuntamenti in programma). Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Tutti gli appuntamenti, così come l’accesso al museo, sono a ingresso gratuito (la prenotazione è consigliata, obbligatoria per le visite guidate); per informazioni e prenotazioni: 0545 908 879 / 320 43 64 316 / museovaroli@comune.cotignola.ra.it / www.museovaroli.it