Bagnacavallo: con “007 – No time to die” parte la rassegna invernale Cinema Palazzo Vecchio

La rassegna invernale Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo si aprirà oggi, venerdì 29 ottobre con l’ultimo episodio della saga cinematografica per eccellenza: il venticinquesimo film di 007 – No time to die.

La stagione 2021-2022, curata per il Comune dal Cinecircolo Fuoriquadro, proseguirà poi nel mese di novembre con pellicole italiane di qualità oltre che con le richiestissime rassegne Il Cinema Ritrovato in collaborazione con la Cineteca di Bologna e La Grande Arte al Cinema in collaborazione con Nexo Digital.