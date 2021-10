Bagnacavallo. Scuola d’arte: individuati gli incaricati dei laboratori e prorogate fino al 4 novembre le iscrizioni

Sono prorogate fino a giovedì 4 novembre le iscrizioni ai laboratori della scuola comunale d’arte Bartolomeo Ramenghi di Bagnacavallo per l’anno scolastico 2021/2022, per i quali sono stati individuati gli incaricati attraverso un avviso pubblico.

I laboratori di avvicinamento al mondo dell’arte per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni e ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni saranno tenuti da Antonella Bassenghi, mentre quello di Pittura per adolescenti, articolato in tre moduli (prospettiva e architettura del paesaggio, fumetto, chiaroscuro), sarà seguito da Kina Bogdanova.

Per le persone adulte i laboratori previsti saranno invece Ceramica con l’insegnante Fosca Boggi e Pittura e disegno con Giulia Longanesi.

Informazioni su costi, orari e tipologia dei laboratori e i moduli di iscrizione sono disponibili sul sito www.comune.bagnacavallo.ra.it

La scuola Ramenghi ha sede in via F.lli Bedeschi 9. I laboratori prenderanno il via il 9 novembre.