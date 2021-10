Piccola Scuola di Teatro presenta a Faenza un ciclo di workshop teatrali

La Piccola Scuola di Teatro con la direzione di Reina Saracino, in collaborazione Compagnia delle Feste, presenta per la prima volta a Faenza un ciclo di workshop teatrali intensivi da novembre 2021 a maggio 2022, un weekend al mese il sabato dalle ore 15 alle 19 e la domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, negli spazi del teatro Sala Fellini (Piazza Santa Maria Foris Portam, 2 a Faenza).

Come una fenice, rinasce la voglia di fare teatro nella proposta accattivante di seminari tematici che approfondiscono e traducono in esercizi pratici le tematiche più importanti del mondo teatrale, svelando aspetti inediti di autori diversi come Lecoq, Shakespeare, Brecht e molti altri.

Gli incontri, dal costo di 110 euro ogni weekend (con possibilità di sconto per chi ha intenzione di sottoscrivere più pacchetti), si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid vigenti, garantendo la formazione nel massimo della sicurezza.