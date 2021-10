Il mulino macina anche cultura. Sabato 30 ottobre, alle 17, al Mulino Scodellino di Castel Bolognese, presentazione del romanzo di Claudio Visani “Il Presidente di Luna Nera” edito da Pendragon (pagine 217, euro 16, disponibile anche in formato ebook). A dialogare con l’autore saranno Giovanni Morini e la giornalista castellana di origine turca Birgul Goker.

Il mulino, ristrutturato e funzionante, è splendido e merita di per sé una visita. Nel corso della giornata, dalle 9.30 alle 17.30, ci sarà la macinatura del grano romagnolo con produzione di farina semintegrale di tipo 2.

“Il Presidente di Luna Nera” è un romanzo fantapolitico e racconta una storia che si dipana dai giorni nostri fino alla metà di questo secolo. Il protagonista, Mauro Dall’Osso, è un figlio romagnolo di periferia che per sfuggire a una esistenza banale e all’anonimato si butta in politica, riesce a emergere, diventa il numero uno, ma una volta giunto al vertice del potere si rende conto della totale vacuità della sua scalata, che è accompagnata dal naufragio di relazioni e affetti cari. E’ a quel punto che matura una inaspettata svolta etica, prende coscienza, capisce di essere soltanto un burattino al servizio per “potere oscuro” che tutto domina e tenta una svolta politica radicale per cambiare l’Italia e il mondo, diventando però il fastidioso sassolino che rischia di inceppare il sistema.