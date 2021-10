Festa di Halloween per le vie del centro storico di Brisighella

Domenica 31 ottobre, dalle 18:30 alle 23:30, le strade del centro storico di Brisighella verranno animate dalla festa di Halloween; in programma spettacoli, animazioni, mercatini e food truck. Divertimento anche per i più piccoli col truccabimbi e con la proiezione del film per bambini Coco, alle ore 20:00 presso l’Anfiteatro Spada.

Per l’occasione il pubblico potrà esplorare le vie nascoste del centro di Brisighella, fino ad addentrarsi in un percorso itinerante verso gli “Inferi”.

L’evento è organizzato da Pro Loco Brisighella e gestito da un gruppo di ragazzi volontari di Brisighella. L’accesso al centro è gratuito; biglietto per l’ingresso agli “Inferi”: 3 euro. Nel corso della manifestazione sarà necessario esibire il green pass in caso di controllo.

Spazio anche per la cultura con l’apertura straordinaria dei musei brisighellesi il 1° novembre e l’entrata in vigore dell’orario invernale della Rocca Manfrediana e del Museo Ugonia, in vigore fino al 31 marzo 2022. La Rocca Manfrediana aprirà le porte ai visitatori nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30, mentre il Museo Ugonia sarà visitabile nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17. In occasione degli eventi e delle sagre che animeranno il centro storico nei fine settimana d’autunno è prevista l’apertura con orario continuato di entrambi i Musei di Brisighella nelle domeniche 31 ottobre, 7, 14, 21 e 28 novembre (Rocca Manfrediana 10-16:30; Museo Ugonia 10-17). Accesso consentito con green pass.