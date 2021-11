Ai MalfAttori Mauro Mazzotti racconta l’antica idrografia ravennate

Mercoledì 3 novembre, presso il piano ammezzato del Mercato Coperto, alle ore 18, nuovo incontro de I MalfAttori. Lo studioso ed autore ravennate Mauro Mazzotti approfondisce il tema Antica idrografia ravennate. Fossa Augusta e Padenna.

Lo sviluppo e la storia di Ravenna è strettamente connessa a quella delle sue acque. Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis historia, scriveva “Il Po… è fatto deviare per fiumi e fosse tra Ravenna e Altino per un tratto di 120 miglia… Con la fossa Augusta è fatto deviare fino a Ravenna, dove ora viene chiamato Padusa, mentre una volta veniva denominato Messanico.”

Mazzotti, con la verve che lo caratterizza, partendo dalle fonti antiche racconta come, nel corso dei secoli, l’idrografia cittadina è cambiata, analizzando sia l’andamento della Fossa Augusta che le variazioni del fiume Padenna. E’ prevista la proiezione di immagini.

Tutti gli incontri, ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, si svolgono alle ore 18 nel piano ammezzato del Mercato Coperto, in Piazza Andrea Costa. E’ richiesto il green pass. Per informazioni: Associazione Amici di RavennAntica, 0544 – 473678 int. 2 o infoamici@ravennantica.org