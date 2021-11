Lugo: la rassegna “Mondovisioni” si chiude mercoledì 3 novembre con “Dying To Divorce”

Ultima proiezione della rassegna “Mondovisioni” mercoledì 3 novembre alle 21:00 con “Dying To Divorce” di Chloe Fairweather. Il film sarà proiettato presso il Salone Estense della Rocca. Girato durante 5 anni cruciali, il film documenta in parallelo il problema dei femminicidi e l’erosione delle libertà democratiche in Turchia, attraverso la storia di Iperk Bozkurt coraggiosa avvocata determinata a sfidare sistema e la violenza di genere.

La rassegna “Mondovisioni” prevede sei film d’autore su attualità, informazione e diritti umani, selezionati da CineAgenzia tra i migliori documentari realizzati in ambito mondiale. Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni, contattare la Biblioteca “Fabrizio Trisi” alle email trisi@comune.lugo.ra.it., www.bibliotecatrisi.it.