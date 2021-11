Ravenna Nightmare Film Fest, the dark side of movies: il programma del 1° novembre

Tra l’omaggio a Dante Alighieri musicato dal Maestro Dalpane, uno spotlight dedicato alle produzioni regionali e alcuni dei film più interessanti della scena contemporanea, il programma del RNFF del 1° novembre non potrebbe essere più ricco.

IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 1 NOVEMBRE

Ore 10.00 Nightmare Classic – Noir Melò LAURA | VERTIGINE

di Otto Preminger

USA, 1944, 88’

L’ispettore di polizia Mark McPherson si innamora della vittima dell’omicidio su cui sta indagando.

Ore 14.00 Celebrazioni | Dante Alighieri – Nuove rotte verso l’inferno LA MIRABILE VISIONE. MUSICATO DAL VIVO DAL MAESTRO DALPANE

di Luigi Sapelli

Italia, 1921, 135’

Per celebrare i settecento anni dalla morte di Dante, il festival presenta il restauro del kolossal dedicato alla vita e alle opere di Dante Alighieri. In collaborazione con la Cineteca Nazionale

Ore 16.30 Concorso Internazionale Lungometraggi AMIGO

di Óscar Martín

Spagna, 2019, 85’

Dopo un grave incidente, l’amicizia tra David e Javi si trasforma in una relazione avvelenata e omicida.

Ore 18.30 Showcase Emilia Romagna OLTRE LA BUFERA

di Marco Cassini

Italia, 2019, 100’

Nel 1919, don Giovanni Minzoni torna alla sua parrocchia per cercare di riorganizzare la vita sociale e culturale della comunità. Sarà presente il regista in sala.

A seguire SCELTE

di Gianluca Nanni

Italia, 2021, 25’

Greta è una ragazza di 15 anni, introversa e talentuosa. Cesare, 16 anni, è in piena crisi creativa, cerca di sbrogliare la matassa del suo (presunto) talento. Sarà presente il regista in sala. In collaborazione con la Film Commission Regione Emilia Romagna

Ore 21.00 Nightmare d’essai IL LAGO DELLE OCHE SELVATICHE

di Diao Yinan

Cina, 2019, 113’

Il capo di una pericolosa gang incontra una donna pronta a tutto per riavere indietro la sua libertà.