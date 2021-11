Serate con l’autore: Zelli e Viroli presentano “I luoghi di Paolo e Francesca nel forlivese” al centro sociale di Pisignano Cannuzzo

L’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana organizza la rassegna culturale: “Serate con l’autore” con ben 9 serate fino a dicembre. Mercoledì 3 novembre alle ore 20:30, presso il centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina, 6d Paola Novara presenta La Romagna delle pievi (sarà distribuito gratuitamente l’opuscolo sulla pieve di Pisignano realizzato in occasione dei 500 anni dalla sua riedificazione). A seguire Gabriele Zelli e Marco Viroli presentano I luoghi di Paolo e Francesca nel forlivese. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia del libro “I luoghi di Paolo e Francesca nel Forlivese” di Marco Viroli e Gabriele Zelli, e di Dervis Castellucci e Tiziana Catani, Edit Sapim 2021.

Il libro di Gabriele Zelli e Marco Viroli – Uno dei più famosi canti dell’opera di Dante narra la storia di Francesca da Polenta e Paolo Malatesta, figure che rappresentano in modo emblematico l’amore romantico, nato leggendo le belle pagine di un libro, contrastato e destinato a una tragica fine. All’amore tra due dei dannati più celebri della storia della letteratura italiana Dante Alighieri dedicò i versi più celebri della Divina Commedia:

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,

prese costui de la bella persona

che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,

mi prese del costui piacer sì forte,

che, come vedi, ancor non m’abbandona.

Amor condusse noi ad una morte.

Caina attende chi a vita ci spense.

Queste parole da lor ci fuor porte.

La rassegna “Serate con l’autore” promossa dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana si svolge con la collaborazione di: Asd Grama Pisignano Cannuzzo – Editore il Ponte Vecchio di Cesena – Linea Rosa Ravenna – Libera università per gli adulti di Cervia – Associazione culturale il Menocchio – Associazione Culturale Casa delle Aie, Consiglio di Zona nr.5 di Pisignano Cannuzzo e Agenda Filosofica, libreria Bubusettete di Cervia. Con il sostegno di: Credito Cooperativo Romagnolo e Focaccia Group Cervia.

L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti: Nel rispetto delle normative COVID – e green pass