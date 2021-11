“Quaderni di viaggio” torna in presenza alla biblioteca Maria Goia di Cervia

Tornano alla biblioteca Maria Goia di Cervia i racconti di “Quaderni di viaggio”, giunto quest’anno alla decima edizione. “Finalmente vicini!” è il titolo della rassegna di quest’anno, finalmente in presenza, dopo l’edizione del 2020 che si è svolta on-line.

Il primo appuntamento è per mercoledì 3 novembre alle ore 20.45, in Biblioteca (Circonvallazione Sacchetti 111). Ad aprire è Achille Abbondanza, che porterà il pubblico in bicicletta in giro per l’Italia. Il viaggio è quello di “Pedalando l’Italia senza perdere un respiro” che nel 2017 ha portato Achille da Padova a Roma, e per quattro edizioni lo ha visto pedalare sulle strade italiane. Achille a febbraio 2016 si è scoperto malato di Fibrosi Polmonare Idiopatica, malattia che attualmente ha prognosi infausta e attraverso lo sport sta cercando una strada parallela nella lotta e nella gestione di una malattia che toglie fiato e respiri. Achille è attualmente in lista d’attesa per il trapianto polmonare.

L’incontro inaugura la rassegna “Quaderni di Viaggio”, organizzata dalla Biblioteca e giunta quest’anno alla decima edizione. La rassegna, dopo l’anno online, presenterà viaggi italiani: dai trekking nei parchi nazionali alle visite a città d’arte a noi vicine, dalle immersioni nei nostri mari fino al cammino degli Dei.

La rassegna proseguirà mercoledì 1° dicembre alle ore 20.45 con Mattia Fiorentini che racconterà i suoi “Trekking italiani“. Per partecipare all’incontro in presenza è obbligatorio il Green Pass. L’incontro verrà trasmesso anche in diretta Facebook.

Il terzo incontro è fissato per il 15 dicembre. In questo caso l’itinerario intreccia luoghi reali e letterari della Commedia dantesca, in una carrellata che chiude le celebrazioni del Settecentenario. Sara Baldini, guida turistica, e Gian Maria Bartolucci, poeta, presentano “Su quel famoso naso adunco. Un viaggio nell’inferno dantesco”.

Per informazioni: biblioteca@comunecervia.it; 0544-979384.