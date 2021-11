A Classis Ravenna arriva “Mosy e il mosaico misterioso. Una magica avventura nella storia di Ravenna”

Venerdì 5 novembre, alle ore 10, presso il Museo Classis Ravenna, viene presentato il progetto “Mosy e il mosaico misterioso. Una magica avventura nella storia di Ravenna”.

Saranno presenti il Presidente e Direttore di RavennAntica, rispettivamente Giuseppe Sassatelli e Sergio Fioravanti e l’Amministratore delegato di Way Experience Marco Pizzoni.

Negli ultimi anni, in particolare a seguito della pandemia, il digitale ha impattato fortemente sul sistema didattico museale. Anche la sezione didattica della Fondazione Parco Archeologico di Classe – RavennAntica ha sentito l’esigenza di creare una nuova opportunità, in grado di unire la tradizionale attività di didattica museale in presenza all’innovazione digitale.

E’ nato così “Mosy e il mosaico misterioso. Una magica avventura nella storia di Ravenna”, un’esperienza ludica di visita interattiva ed immersiva all’interno del Museo Classis Ravenna, dell’Antico Porto di Classe e della Domus dei Tappeti di Pietra, in compagnia di Mosy, robottino straordinario e piccolo esploratore appassionato di archeologia.

“Insieme a lui, i bambini parteciperanno online ad una visita guidata animata da giochi, indovinelli e quiz sui tre siti museali al fine di completare la scoperta del mosaico misterioso, giunto fino a noi incompleto. L’esperienza, rivolta sia alle scuole che alle famiglie, è fruibile comodamente da pc.- spiegano da Classis -. Il gioco digitale è stato creato da WAY Experience una start up innovativa che opera in ambito culturale, scientifico e di intrattenimento, utilizzando le tecnologie di Realtà Aumentata e Virtuale per offrire esperienze immersive in ambienti a 360°.

L’esperienza digitale, realizzata con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna, è stata integrata da un percorso allestitivo di approfondimento all’interno del Museo Classis Ravenna che racconta la nascita e lo sviluppo del progetto. I pannelli realizzati aiuteranno i piccoli visitatori nel percorso museale grazie a giochi e quiz.

La giornata di presentazione è suddivisa in due momenti:

la mattinata di venerdì 5 novembre è rivolta alle scolaresche che, in compagnia dei propri insegnanti, verranno al Classis Ravenna per vivere l’esperienza guidati da un’educatrice museale;

nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, l’esperienza di gioco è invece rivolta alle famiglie e ai loro bambini (prenotazione obbligatoria).

Tutte le iniziative sono gratuite.

Info e prenotazioni:

Museo Classis Ravenna – Sezione didattica

Via Classense, 29 – Classe (Ra)

Tel. 0544.36136 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13)

www.ravennantica.it

www.mondomosy.it