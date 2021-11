Bagnara di Romagna. Venerdì 12 Novembre la premiazione delle vincitrici del Premio d’Arte Caterina Sforza

Nella splendida cornice della Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna, venerdì 12 novembre, alle ore 17,00, si terrà la premiazione delle tre artiste vincitrici della seconda edizione del concorso Premio d’arte Caterina Sforza.

A conferire ufficialmente il premio saranno il sindaco Sindaco di Bagnara di Romagna, nonché presidente della giuria del concorso, Riccardo Francone, e l’assessore alle Pari opportunità, Carla Arniani.

Le “decorate” saranno: per il primo premio pittura, la pittrice bolognese Grazia Barberi, qualificatasi prima anche nell’edizione 2019. Ad affiancarla con il secondo premio sempre per pittura, la giovane artista di Massa Lombarda, Barbara Cotignoli. Mentre il Primo premio per scultura e ceramica andrà alla ceramista di Cotignola, Eleonora Dalmonte.

Selezionate da una qualificata giuria, tra 16 artiste provenienti da diverse regioni italiane, dal Piemonte al Lazio, dalle Marche all’Emilia Romagna, le tre vincitrici otterranno una serie di importanti riconoscimenti a partire da una mostra di loro opere, che si inaugura nella stessa giornata di venerdì 12 novembre, nella sala consiliare della Rocca sforzesca, in contemporanea con la premiazione, e che rimarrà aperta fino al 28 novembre.

A ciascuna premiata sarà, inoltre, consegnato un attestato di riconoscimento insieme a un medaglione ceramizzato in oro con l’effige di Caterina Sforza scolpita a basso rilevo dallo scultore Mario Zanoni. A questi riconoscimenti se ne aggiungeranno altri di prestigio a cura della Galleria Ess&rrE e della casa editrice Acca International srl di Roma, partner dell’intera iniziativa.

Il Premio d’arte Caterina Sforza è l’esito dell’omonimo concorso d’arte tenutosi sempre a Bagnara lo scorso settembre, e che, nelle intenzioni dei curatori Marilena Spataro e Alberto Gross, nasce per interrogarsi sulla natura e sull’identità dell’arte al femminile, cercando un “carattere”, un fil rouge che – pure nelle naturali discrasie e disparità – leghi tra loro le varie manifestazioni della contemporaneità, scaturite da un medesimo incedere sospeso tra leggerezza e comprensione.

Il Premio d’Arte Caterina Sforza 2020/2021 e relativa tripersonale delle vincitrici, si tengono, non a caso, in novembre, il mese in cui si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Questo poiché l’iniziativa desidera essere l’occasione per riconoscersi, attraverso le artiste e la loro arte, solidalmente con il femminile ed essere spunto di riflessione e di ferma condanna riguardo a tutte le forme di discriminazione oggi presenti nel mondo, a partire da quella sulle donne che, nel periodo attuale, come tristemente ci narrano le cronache, vive una particolare drammaticità, in specie in alcune aree geografiche.

Il Premio è, inoltre, un omaggio a Caterina Sforza, signora di Imola e contessa di Forlì, emblema di ingegno, coraggio e risolutezza, sicuramente importante esempio di femminilità e testimonianza delle straordinarie capacità che il femminile, nonostante gli atavici pregiudizi discriminatori, è in grado di mettere in atto per affermarsi identitariamente nella società come nella Storia.

Nel corso della mostra sono in programma altre iniziative a cura del Comune di Bagnara di Romagna in concomitanza del 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza alle donne.

Alla premiazione del 12 novembre, saranno presenti le artiste premiate, i curatori, e la giuria composta da: Riccardo Francone, sindaco di Bagnara di Romagna (presidente), Carla Arniani vicesindaco e assessore alle Pari Opportunità, Alessandra Bonoli, scultrice, già docente all’Istituto d’Arte Ballardini di Faenza, Paolo Buzzi, pittore e scultore, Maria Rossella Ciani, collaboratrice della rivista noidonne.org, Giovanni Scardovi, già docente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e di Bologna, scultore e poeta, Mario Zanoni, scultore.

La manifestazione è promossa dall’Associazione culturale LOGOS e gode del patrocinio del Comune di Bagnara di Romagna. È realizzata in collaborazione con Galleria Ess&rrE e Casa editrice Acca Internazional srl di Roma. Media partner Art&trA rivista d’arte e cultura.

Info: 0545 90550

museodelcastello@comune.bagnaradiromagna.ra.it

www.comune.bagnaradiromagna.ra.it