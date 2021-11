Emma Nolde & Generic Animal venerdì 5 novembre al Bronson

Emma Nolde & Generic Animal sono protagonisti del concerto del Bronson (Via Cella 50, Madonna dell’Albero, Ravenna) di venerdì 5 novembre alle 21.30. L’evento fa parte della programmazione di BIGLIA – palchi in pista.

Emma Nolde – giovanissima polistrumentista, cantautrice e performer toscana – si è ritrovata catapultata nelle prime pagine dei giornali italiani grazie a “Toccaterra”, l’album d’esordio pubblicato da Woodworm/Polydor/Universal Music, tra elettronica, indie folk, nuovo cantautorato, pop influenzato da sonorità moderne e narrazioni fortemente intime e personali. Al Rock Contest 2019 si è aggiudicata il premio Ernesto De Pascale per la migliore canzone con testo in italiano per il brano “Nero Ardesia”.

Generic Animal, che all’anagrafe risponde come Luca Galizia, è anche lui giovanissimo ma con alle spalle già una collaborazione con La Tempesta Dischi per una canzone d’autore mista a trap, musica di difficile definizione, liquida e colorata, un pop lo-fi che attraversa età, generi e sentimenti. A inizio 2021 pubblica un nuovo singolo Lifevest, in esclusiva per Colors Studios, annunciando nuove cose in arrivo.

BIGLIA – palchi in pista per la musica dal vivo, è il nuovo circuito ATER dedicato alla musica dal vivo. BIGLIA rappresenta un nuovo sistema di cooperazione tra soggetti diversi per rimettere al centro la performance dal vivo tramite la progettazione di contenuti musicali ad hoc, con l’obiettivo di sviluppare nuovi modelli di gestione artistica e organizzativa, in cui i live club e i teatri coinvolti sono insieme ideatori, promotori e fruitori.

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141 / www.bronsonproduzioni.com

Ingresso 10 euro + ddp – Biglietti online: https://cutt.ly/KEx0hnn / Durante l’evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid: distanziamento, ingressi limitati e contingentati, sanificazione e mascherine.