Presso il Museo Classis Ravenna, la Fondazione RavennAntica ha presentato il progetto “Mosy e il mosaico misterioso. Una magica avventura nella storia di Ravenna”, un’esperienza di visita interattiva ed immersiva all’interno del Museo Classis Ravenna, dell’Antico Porto di Classe e della Domus dei Tappeti di Pietra, in compagnia di Mosy, robottino straordinario e piccolo esploratore appassionato di archeologia.

Insieme a lui, partecipando online ad una visita guidata animata da giochi, indovinelli e quiz sui tre siti museali, i bambini delle classi IV e V, sezioni A e B della Scuola Primaria di Classe sono riusciti a ricomporre il mosaico misterioso, giunto fino a noi incompleto, risolvendo giochi, indovinelli e quiz legati alla storia, ai miti e all’archeologia attraverso un’esperienza interattiva ed educativa ricca di avventure.

Il gioco digitale è stato creato da Way Experience una start up innovativa che opera in ambito culturale, scientifico e di intrattenimento, utilizzando le tecnologie di Realtà Aumentata e Virtuale per offrire esperienze immersive in ambienti a 360°.

“Pre Covid – spiega il direttore di RavennAntica Sergio Fioravanti – le attività didattiche di RavennAntica coinvolgevano circa 30.000 partecipanti all’anno. Purtroppo la pandemia ha impattato fortemente sul sistema didattico museale, fino ad azzerare le visite in presenza. Ci siamo quindi orientati sempre più verso il digitale e, grazie all’esperienza di Way Experience, abbiamo creato una modalità di visita interattiva, con protagonista Mosy, robottino appassionato di archeologia, una sorta di “mascotte” di RavennAntica, in grado di avvicinare anche i più piccoli ai luoghi di cultura. Questa esperienza digitale, inoltre, non è rivolta solo al pubblico scolastico, ma anche alle famiglie che, tramite il computer di casa ed insieme ai propri figli, possono immergersi nella storia di Ravenna”.

“Questa esperienza, in grado di unire la tradizionale attività di didattica museale in presenza all’innovazione digitale – aggiunge il presidente di RavennAntica Giuseppe Sassatelli – è stata integrata da un percorso di approfondimento allestito all’interno della sezione didattica del Classis Ravenna con pannelli che raccontano la nascita e lo sviluppo del progetto. Inoltre, il percorso di visita del museo è stato arricchito con tre pannelli in cui Mosy si rivolge direttamente ai bambini, coinvolgendoli nella scoperta della storia della nostra città e del nostro territorio. Tra le vocazioni del Classis, oltre a quella di essere un luogo di sperimentazione, c’è anche quella di educare i più giovani al patrimonio culturale e alla sua conoscenza. Ci auguriamo che questa diversa modalità di fruire e approcciare gli spazi museali serva proprio a questo”.

“Siamo orgogliosi di questo progetto – conclude l’amministratore delegato di Way Experience Marco Pizzoni – che ben si inserisce in una serie di creazioni che produciamo per avvicinare i ragazzi alla cultura. Il percorso verso l’innovazione della Fondazione RavennAntica non poteva che incrociarsi con il nostro”!

L’esperienza digitale, fruibile da computer, quando e dove si vuole e in compagnia di tutta la famiglia, è stata realizzata con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna ed è integrata da un percorso allestitivo di approfondimento che ne racconta la nascita e lo sviluppo.

www.ravennantica.it

www.mondomosy.it