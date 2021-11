“Tre piani” di Nanni Moretti in proiezione al Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo

Secondo fine settimana di proiezioni per la rassegna invernale Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo, che si è aperta venerdì 29 ottobre con il venticinquesimo film di 007 – No time to die. La stagione 2021-2022, curata per il Comune dal Cinecircolo Fuoriquadro, prosegue nel weekend 5, 6 e 7 novembre con tre serate dedicate a un film italiano d’autore di grande richiamo, Tre piani di Nanni Moretti. Il film, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, prima opera di Moretti non basata su un soggetto originale, è stato presentato al Festival di Cannes dove è stato accolto da un’ovazione di oltre dieci minuti. Narra delle conseguenze di un incidente, di tre famiglie e di tre diversi rapporti genitori-figli. Nel film Moretti veste i panni di un magistrato.

La prossima settimana la rassegna proporrà Napoleone – Nel nome dell’arte di Giovanni Piscaglia (9 e 10 novembre) per La Grande Arte al Cinema in collaborazione con Nexo Digital e, nel weekend, La scuola cattolica di Stefano Mordini (12, 13 e 14 novembre).

Biglietti weekend: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 65, studenti universitari).

Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto secondo disposizioni Nexo Digital).

Le proiezioni iniziano alle 21. Obbligatori Green pass e mascherina. La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.

