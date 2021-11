Prosegue fino al 30 novembre Piccoli esiti di tempo e di pietra, mostra personale di Giona Collinelli, giovane artista che espone i suoi mosaici nella vetrina di Bottega Matteotti a Bagnacavallo. “Il lavoro paziente e meticoloso delle mani, il pensiero che immagina e guida per dar forma a un’opera, piccola o grande che sia, la soddisfazione e la gioia che si innestano in quello che realizzo – spiega Collinelli – sono i cardini della mia scelta di fare il mosaicista: l’artigiano dell’antica pratica musiva, che custodisce il patrimonio della tradizione e il sapere del mestiere. Ma che guarda anche avanti in cerca di una personale sintesi tra artigianato e arte.

In questo mondo sempre più virtuale, che usa e getta, che tocca e fugge, il mosaico continua a non aver fretta e rinchiude il tempo nell’opera.”

Foto 2 di 2



Piccoli esiti di tempo e di pietra fa parte di Bottega Matteotti: Arte in vetrina, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri. Le mostre sono organizzate dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti (via Matteotti 26), con il patrocinio del Comune.