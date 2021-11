I “Fatti veri” di Ivano Marescotti al Circolo Ravennate e dei Forestieri

Il Circolo Ravennate e dei Forestieri ha presentato il libro di Ivano Marescotti “Fatti veri”. Da grande istrione, Marescotti ha parlato del libro e di alcuni episodi della sua vita, ricordando le sue origini e le sue radici romagnole.

Per accompagnare la presentazione del libro si è esibito in alcuni brani romagnoli rivisitati musicalmente in chiave colta il pianista Raffaello Bellavista. La serata è stata introdotta dal presidente del circolo Beppe Rossi.

Nella foto Raffaello Bellavista, Beppe Rossi, Franco Gabici, Ivano Marescotti e Piero Roncuzzi