A Ravenna il XXV Colloquio di Musicologia del “Saggiatore musicale” con Paolo Fabbri e Sergio Monaldini

L’annuale convegno musicologico organizzato in collaborazione con l’Università di Bologna, in assoluto uno degli appuntamenti più importanti del settore, quest’anno per onorare il settecentesimo anniversario della morte di Dante si terrà a Ravenna. Dal 12 al 14 novembre, a Palazzo Strocchi e Palazzo Corradini, sedi del Campus universitario di Ravenna, si succederanno numerosi incontri, tavole rotonde e relazioni che presenteranno i risultati più avanzati raggiunti dall’attuale ricerca musicologica.

La manifestazione sarà aperta alla sala conferenze di palazzo Strocchi da una tavola rotonda che avrà come argomento Dante nel melodramma dell’Otto-Novecento. Le tre giornate di studio proseguiranno poi con temi come l’importanza delle tecnologie digitali nella tutela dei beni culturali e musicali, aspetti e attualità del melodramma, rapporti tra musica e teatro e molto altro ancora. Tra i numerosi partecipanti al convegno si segnala la presenza di due studiosi ravennati di fama internazionale, Paolo Fabbri, musicologo e Sergio Monaldini, storico del teatro, prolifici autori di prestigiose pubblicazioni in materia.

È la prima volta che Ravenna, città di antica tradizione musicale e teatrale, ospita un convegno di così ampie dimensioni e a un tale livello di qualificazione. “Sarebbe un peccato se questa occasione, dettata dall’anniversario dantesco, non avesse uno sviluppo in futuro”, commentano gli organizzatori: “L’amministrazione comunale, la direzione dei teatri e l’università, che a Ravenna all’interno del dipartimento di Beni Culturali ha un settore dedicato ai beni musicali, potrebbero farsi carico in futuro di organizzare altre simili manifestazioni, che contribuiscono al prestigio culturale della nostra città”.