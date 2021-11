Il docufilm su Napoleone a Bagnacavallo per la rassegna Cinema a Palazzo Vecchio

La rassegna invernale Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo prosegue martedì 9 e mercoledì 10 novembre con il docu-film Napoleone – Nel nome dell’arte di Giovanni Piscaglia, per La Grande Arte al Cinema in collaborazione con Nexo Digital.

Durante «l’angosciosa deriva di Sant’Elena», prima della morte, avvenuta duecento anni fa, Napoleone pensava – si legge nelle memorie – che i posteri lo avrebbero ammirato non soltanto per le battaglie, ma per avere portato al popolo cultura e bellezza, creando la scuola pubblica e l’idea moderna di museo universale. È a partire da questo aspetto della sua esistenza che nasce Napoleone – Nel nome dell’arte, un documentario con la straordinaria guida del Premio Oscar Jeremy Irons, prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital in partnership con Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia.

Punto di partenza del film è l’incoronazione di Napoleone a re d’Italia nel Duomo di Milano il 26 maggio 1805: un momento che sottolinea lo stringente legame col mondo greco-romano, con quello rinascimentale e persino con l’eredità longobarda, rappresentata dalla Corona Ferrea che Napoleone volle indossare al culmine della cerimonia.

Milano, scelta come prima capitale del regno d’Italia, città di forti simpatie napoleoniche, è luogo fondamentale del film, ma se Milano fu centro di ricezione e smistamento di opere, Roma fu certamente luogo privilegiato di “estrazione”, nonché portale attraverso cui riconnettersi ai miti di Alessandro Magno, Augusto e Adriano.

Biglietti: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto secondo disposizioni Nexo Digital).

Le proiezioni iniziano alle 21. Obbligatori Green pass e mascherina.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.

