Ravenna. Al MAR un ricco programma di eventi collaterali alla mostra Un’Epopea POP

Al MAR- Museo d’Arte della città di Ravenna fino al 9 gennaio 2022 è in corso Dante. Gli occhi e la mente. Un’Epopea POP, una grande esposizione sulla fortuna popolare di Dante. Per approfondire i temi, e prendendo spunto dalle tante e diverse sollecitazioni presenti in mostra, da novembre a gennaio è previsto un ricco calendario di iniziative che si snodano fra diversi argomenti

Dante icona POP: dalla letteratura ai social

Mercoledì 10 novembre alle ore 17.00 presso la Sala Martini del MAR, saranno Giovanni Battista Boccardo e Federico Milone (co-curatori insieme a Giuseppe Antonelli della mostra Un’Epopea POP) a parlare degli aneddoti che dal Trecento a oggi hanno trasformato la figura di Dante Alighieri in un’icona POP.

Sempre al MAR giovedì 11 novembre 2021 alle ore 16.00 Maria Antonietta Adragna presenterà l’abito a tema dantesco da lei ideato in occasione del VII Centenario della morte del poeta e donato al Comune di Ravenna. L’abito, intitolato Inferno, sarà esposto al museo fino al 9 gennaio 2022.

Una “non-conferenza” dal titolo CuriosiDante a cura della compagnia Gli OrtoDantisti si terrà domenica 14 novembre alle 17.00 in Sala Martini. Si tratta di una singolare presentazione, sotto forma talk show, di quattro temi danteschi coinvolgenti per interesse e singolarità, presentati con leggerezza e ironia, con immagini e filmati, ma senza rinunciare al rigore e all’accuratezza scientifica. Questa è la cifra stilistica dei quattro protagonisti – Guya Agnoli, Silvia Manfredini, Donatella Vanghi, Fabio Rizzo – il loro tipico modo per far conoscere divertendo una materia, a torto, considerata ostica ancora da molti.

Presso la Sala Dantesca della Biblioteca Classense martedì 16 novembre alle 18 Giuseppe Antonelli, curatore della mostra, Giorgia Salerno curatrice della sezione d’arte contemporanea e Maurizio Tarantino, direttore del MAR, presentano il catalogo Dante. Un’Epopea POP, edito da Silvana Editoriale.

Al MAR domenica 21 novembre alle 11 Giorgio Piccino e Lino Venturi del Circolo Filatelico Numismatico “Dante Alighieri” focalizzeranno l’attenzione sulle cartoline, i francobolli e le monete a tema dantesco. Per l’occasione, in collaborazione con Poste Italiane, dalle 10.30 alle 16.30 al MAR verrà eseguito l’annullo filatelicocon un timbro speciale realizzato per Un’Epopea POP.

Nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense sabato 27 novembre alle 17, Francesco Forte, Console Generale a Mosca dal 2017 al 2021, autore di numerose letture sulla Divina Commedia, presenta il libro pubblicato da EKSMO IMondi nascosti di Dante. Annotazioni filosofiche a margine della Divina Commedia.

Mercoledì 1 dicembre Maria Vittoria Baravelli, art sharer e influencer, insieme al direttore del MAR Maurizio Tarantino dialogheranno sul tema Dante, la lingua e i social. La conferenza è prevista presso la Sala Martini del MAR.

Dante e le Arti: illustrazioni, monumenti, e arte contemporanea

Martedì 30 novembre alle 17 la Sala Martini del MAR ospiterà Daniela Poggiali, curatrice delle collezioni grafiche e fotografiche della Biblioteca Classense, che si occuperà della grafica dantesca con la conferenza intitolata “La fantasia del disegnatore gareggia con quella del poeta”: un percorso tra divine illustrazioni.

Uno dei maggiori protagonisti italiani dell’arte contemporanea, Edoardo Tresoldi, martedì 14 dicembre alle 17 nella Sala Martini del MAR dialogherà conGiorgia Salerno, curatrice della sezione d’arte contemporanea della mostra Un’Epopea POP, illustrando l’opera Sacral, allestita nel chiostro cinquecentesco del MAR. Edoardo Tresoldi, artista della “Materia Assente”, delle cattedrali in rete metallica, è stato nominato da Forbes nel 2017 tra gli artisti europei under 30 più influenti d’Europa.

Mercoledì 15 dicembre Benedetto Gugliotta, Responsabile dell’Ufficio Tutela e Valorizzazione della Biblioteca Classense, analizzerà, durante la conferenza POP: I monumenti a Dante tra Patria, Orgoglio e Profezia, come il padre della lingua italiana sia stato protagonista, con la sua figura, dei monumenti celebrativi fra ‘800 e ‘900 e presenti su tutto il territorio nazionale.

Il grande fotografo ravennate Alex Majoli torna nella sua città giovedì 16 dicembre alle 17 e al MAR (presso la Sala Martini) verrà presentato il video Esodo realizzato per il Comune di Ravenna in occasione del VII Centenario della morte di Dante Alighieri. L’artista sarà presente all’evento.

Ottobre Giapponese al MAR

La Sala Martini del MAR ospiterà anche alcuni appuntamenti dell’Ottobre Giapponese, organizzato dall’ Associazione per gli Scambi Culturali fra Italia e Giappone (A.S.C.I.G.) il cui ricco programma spazia tra linguaggi diversi e si muove fra intrattenimento e divulgazione; venerdì 3 dicembre alle ore 16.00 Daria Dall’Olioparlerà dei riferimenti astronomici a Dante nelle opere di Gō Nagai, artista presente in mostra con alcuni manga danteschi; venerdì 10 dicembre, sempre alle ore 16.30,Laura Dimitrio si soffermerà sul tema della moda, in particolare sulle influenze del Giappone sulla moda italiana. Infine, venerdì 17 dicembre alle 16.30, Antonio Moscatello presenterà il suo volume A tutto Giappone. Amore, sesso, vecchi e nuovi miti nel paese che fa tendenza.

Dante in Gioco – Laboratori e Famiglie

Nei Laboratori didattici del MAR sabato 13 novembre alle ore 16.00 si terrà un appuntamento Genitori&Bambini special edition in collaborazione con il Teatro del Drago – Drammatico Vegetale; dove dopo la visita guidata in mostra i bambini insieme ai genitori parteciperanno al laboratorio dal titolo Inferno-Paradiso. (prenotazione obbligatoria 0544 482477 €5 bambini; € 8 adulti- durata 1h ½).

Sempre nei laboratori didattici domenica 28 novembre dalle ore 15.30 e alle ore 18.30 è in programma un torneo basato sul gioco di carte Commedia- Inferno al quale tutti possono partecipare giocatori tra i 10 e i 99 anni. Ai vincitori andrà un premio; per partecipare è obbligatoria l’iscrizione a prenotazionimar@ravennantica.org.

Dante in Musica

In collaborazione con l’Istituto Musicale Giuseppe Verdi di Ravenna, sabato 18 dicembre 2021 e 8 gennaio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nelle sale espositive del MAR avrà luogo l’evento MUSIC SPOT #2: gli studenti dell’ENSEMBLE 20.21 suoneranno brani di musiche del XX e XXI secolo (I piccoli interventi in musica sono compresi nel biglietto di ingresso della mostra Un’Epopea POP).

Tutti gli appuntamenti, salvo diverse indicazione, sono ad ingresso libero; ai partecipanti alle conferenze verrà dato un coupon che dà diritto a un ingresso ridotto in mostra a € 5 (i coupon non sono cumulabili e andranno presentati in biglietteria per l’accesso in mostro).

Si ricorda inoltre che, ai sensi del dpcm 105/2021, dal 6 agosto 2021 è possibile accedere agli eventi solo ed esclusivamente in possesso del Green Pass.

Genitori&Bambini al MAR

Sabato alle ore 16.00 Genitori&Bambini, il consueto appuntamento che la didattica del MAR dedica alle famiglie. Prevede una breve visita animata alla mostra Un’Epopea POP al termina della quale genitori e bambini, insieme, potranno realizzare una simpatica opera d’arte nei laboratori didattici ispirata a Dante e alle suggestioni viste in mostra.

Genitori&Bambini è rivolto a bambini dai 5 anni

durata di 1 ora e 30

prenotazione obbligatoria: 0544 482487 | prenotazionimar@ravennantica.org

Visita animata e/o laboratorio didattico(a partire dai 5 anni)

€ 5 bambini

€ 8 adulti

Visite guidate del sabato e della domenica ore 16.30

Tutti i sabati e le domeniche alle ore 16.30 sono in programma visite guidate alla mostra Un’Epopea POP aperte al pubblico.

Per partecipare basta telefonare a 0544 482477 o mandare una mail aprenotazionimar@ravennantica.org prenotandosi.

La tariffa di 14€ comprende ingresso alla mostra e visita guidata.

I gruppi saranno al massimo di 10 persone.

Se entro le ore 14 del giorno precedente la visita guidata non si raggiunge il numero minimo di 8 partecipanti, il gruppo verrà annullato.

In biglietteria verrà chiesto: green pass e documento, certificato di guarigione da Covid – 19 (validità 6 mesi), effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore); sono esenti dal green pass le seguenti categorie: bambini da 0 a 12 anni e soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.