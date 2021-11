‘Dante, fata cumegia’: al Mercato Coperto di Ravenna Silvia Togni presenta la Divina Commedia vista dai romagnoli

Oggi, mercoledì 10 novembre, alle ore 18, presso il piano ammezzato del Mercato Coperto, nell’ambito de I MalfAttori, Silvia Togni presenta Dante, fata cumegia, la Divina Commedia vista dai romagnoli.

Delle tante traduzioni della Divina Commedia in tutte le lingue del mondo, se ne annoverano almeno tre integrali in dialetto romagnolo e almeno una decina quelle parziali. La loro lettura rende il testo dantesco estremamente agevole e accessibile, quando non addirittura comico. Una fortuna quella di Dante in Romagna che si deve forse alla resa degli endecasillabi danteschi in un dialetto che pare adattarsi molto bene tanto alle invettive quando alle descrizioni paradisiache della Commedia, a riprova della ricchezza etimologica, lessicale ed espressiva del romagnolo.

I prossimi incontri:

Mercoledì 1 Ivan Simonini e Nello Agusani presentano La Dama del Settecentenario. Il commissario Matteucci e la minaccia islamica a Dante.

Si conclude mercoledì 15 dicembre con Gli altri Arditi. Arditismo popolare a Ravenna e provincia, 1921-1922, a cura di Paolo Cavassini.

Tutti gli appuntamenti ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, si svolgono alle ore 18 nel piano ammezzato del Mercato Coperto, in Piazza Andrea Costa. E’ richiesto il green pass.

Per informazioni: Associazione Amici di RavennAntica, 0544 – 473678 int. 2 o infoamici@ravennantica.org