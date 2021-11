La compagnia ravennate ErosAntEros festeggia (quasi) 12 anni di teatro

La compagnia ravennate ErosAntEros, fondata nel 2010 da Davide Sacco, regista e music designer, e Agata Tomsic, attrice e drammaturga, riesce finalmente a festeggiare i suoi 10 anni di attività, che sono ormai diventati quasi 12. Nel febbraio del 2020, quando la compagnia si apprestava a partire per la sua tournée, la pandemia ha sospeso tutto. Ora ha ripreso il filo dei festeggiamenti con CONTINUONS LE COMBAT: un focus speciale a Bologna a cura di Marco De Marinis, organizzato da La Soffitta – Centro di promozione teatrale del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, in collaborazione con ERT / Teatro Nazionale.

Nella prima parte del focus, svoltasi nel mese di ottobre, la compagnia è andata in scena con lo spettacolo Sconcerto per i diritti al DAMSLab/Teatro, mentre nella seconda parte, dall’11 al 14 novembre, ErosAntEros torna nella stagione di ERT con quattro giorni di repliche dello spettacolo Vogliamo tutto! (produzione TPE – Teatro Piemonte Europa e Polo del ‘900) al Teatro Arena del Sole (Sala Thierry Salmon – via dell’Indipendenza, 44).

“L’immaginazione al potere!”, “Non è che un inizio!”, “La bellezza è per strada!”. Questi sono alcuni degli slogan che hanno invaso le strade delle città studentesche nel Sessantotto. Un fenomeno incendiario che in diversi paesi e con modalità differenti ha provocato rivoluzioni in tutti gli ambiti della società e che viene da ErosAntEros ripercorso all’interno di un flusso di testo interpretato da una sola figura in scena. È una giovane militante in abiti contemporanei che si trova nella situazione paradossale di voler trasmettere lo slancio e la dimensione collettiva delle lotte in completa solitudine, utilizzando le parole di ieri come fossero quelle di oggi, contrappuntata da un montaggio video in cui le immagini d’archivio si mescolano a quelle odierne per far emergere rotture e analogie.

Per farlo abbiamo raccolto, spiegano da ErosAntEros, le testimonianze dei protagonisti del ‘68 e intervistato i giovani attivi nei movimenti di oggi. Le voci dei militanti contemporanei, assieme alle canzoni di lotta del passato e del presente, concorrono alla creazione di un paesaggio sonoro che trae ispirazione dalle composizioni per voce e nastro di Luigi Nono.

ErosAntEros non si ferma qui. La tournée continua il 16 dicembre al Teatro Miela di Trieste (Piazza Duca degli Abruzzi, 3), con Sconcerto per i diritti in scena all’interno della XXII edizione del Festival “S/Paesati – eventi sul tema delle migrazioni”.

Due attrici, Agata Tomsic ed Emanuela Villagrossi, danno voce agli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Incarnano due figure provenienti da un altro mondo, forse dal futuro, che si interrogano su concetti chiave quali Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza, Giustizia, verificandone l’effettivo rispetto nel nostro tempo. Dialogano con lastre d’acciaio, navicelle spaziali o porte di passaggio tra la loro e la nostra dimensione; due lamiere, che, percosse dalle attrici e rielaborate dal live electronics di Davide Sacco, si fanno strumenti musicali all’interno di un’ambientazione sonora da cui emergono le note della Nona Sinfonia di Beethoven. Che cos’è un diritto? Come viene tutelato?

Queste alcune delle domande che risuonano all’interno di una drammaturgia plurilinguistica, in cui parola, suono e video giocano a scambiarsi di ruolo. Altro elemento fondamentale sono infatti i disegni dell’artista-attivista Gianluca Costantini, premio “Arte e diritti umani” Amnesty International Italia 2019. Emergono anch’essi dalla superficie delle lastre, assieme a immagini di realtà, per rivelare come i diritti dichiarati dalle nostre democrazie vengano ancora disattesi nella pratica.

Inoltre, la compagnia guarda già al 2022: sta lavorando alla quinta edizione di POLIS Teatro Festival, diretto da ErosAntEros, che si svolgerà a Ravenna dal 3 all’8 maggio 2022 e si sta preparando alla tournée di CONFINI, la nuova coproduzione internazionale e multilingua sulla storia dell’Unione europea, le migrazioni del passato, l’emergenza climatica e il futuro dell’umanità, coprodotta con TNL – Théâtre National du Luxembourg, Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse e Ravenna Festival, in collaborazione con Fondazione Campania dei Festival – Campania Teatro Festival, in scena a gennaio e febbraio 2022, a Genova e in Lussemburgo.

Link ai teaser degli spettacoli:

– SCONCERTO PER I DIRITTI: https://youtu.be/glF1dSuHVuE

– VOGLIAMO TUTTO!: https://youtu.be/5taVh8HcqkM