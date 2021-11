Un novembre ricco al circolo ARCI Prometeo di Faenza, tra Storia, diritti civili, musica e novità ludiche

Le attività del circolo ARCI Prometeo di Faenza proseguono con un novembre denso di appuntamenti dedicati a: Storia, diritti civili, cantautorato e novità ludiche locali. Inoltre, tornano ogni giovedì sera dalle 21.00, i Faenza Board Games Night: serate dedicate al gioco da tavolo in collaborazione con l’associazione Area Games.

Si inizia mercoledì 10 novembre, alle ore 20.30, con la presentazione del libro “Il fascismo in persona. Italo Balbo: la storia e il mito” (MIMESIS/UNIFESTUM, 2021) di Andrea Baravelli, professore di storia contemporanea all’Università degli Studi di Ferrara e coordinatore del gruppo di ricerca istituito – in seno all’Istituto di Storia contemporanea di Ferrara – per la valorizzazione scientifica del fondo Famiglia Paolo Balbo . Lo studio si sofferma sulla figura del gerarca allo scopo di portare alla luce nuovi percorsi di ricerca per raggiungere una più profonda conoscenza dei meccanismi di funzionamento del regime, dell’ambiguità del rapporto tra centro e periferia e dell’importanza del mito quale strumento dell’agire politico. L’autore dialogherà con Alberto Fuschini (ANPI Faenza), contemporaneista e ricercatore faentino che ha recentemente pubblicato “Faenza e l’Oltremare. Storia e dibattito sulle guerre coloniali” (White Line, 2019). Evento realizzato in collaborazione con ANPI sezione di Faenza.

Venerdì 12 novembre, alle ore 18.30, il circolo ARCI Prometeo ospiterà la presentazione del volume “Donna. Storia e critica di un concetto polemico” (Il Mulino, 2020) di Paola Rudan, professoressa di Storia delle Dottrine Politiche e di Feminist critiques and social thoughts all’Università di Bologna. Il libro segue i movimenti del concetto di “donna” attraverso le parole delle donne che nell’età moderna hanno contestato, individualmente e collettivamente, la sua definizione patriarcale. Dialoga con l’autrice Elisa Ottaviani (SOS Donna Faenza). L’iniziativa s’inserisce all’interno del progetto “DONNE LIBERE E PROTAGONISTE” dell’Unione della Romagna Faentina con la collaborazione di SOS Donna centro antiviolenza di Faenza, il patrocinio della Società Italiana delle Storiche ed il contributo della Regione Emilia-Romagna. È consigliata la prenotazione in anticipo via mail scrivendo a: info@sosdonna.com

Si prosegue “Sulla strada di Tonino” sabato 13 novembre, alle ore 21 con Compagnia Daltrocanto e LIBERA che racconteranno la storia di Antonio Esposito Ferraioli detto Tonino. Scout e sindacalista della CGIL, venne ucciso nel 1978, a soli 27 anni, per essersi rifiutato di cucinare della carne marcia – una truffa messa in atto dalla mafia ai danni della Comunità Europea. Perché la sua memoria non sia persa, LIBERA (Presidio di Pagani) ha realizzato il cortometraggio “Tonino – Il Film” mentre la Compagnia Daltrocanto ha realizzato la “Canzone per Tonino”.

Dal 19 al 21 di novembre avrà luogo presso il circolo una serie di incontri dedicati alla comunità LGBTQIA+, in un’ottica di accoglienza e rispetto e allo scopo di sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza nella lotta contro le discriminazioni, gli stereotipi di genere e l’omobilesbotransfobia.

Si riparte venerdì 19 novembre, alle ore 18.00 con un appuntamento mensile: gli aperitivi di socializzazione LGBTQIA+. L’obiettivo è quello di creare, per tutte le persone LGBTQIA+ di Faenza e dintorni, uno spazio sicuro in cui sentirsi accolti e vivere serenamente momenti di socializzazione, discussione e confronto anche in merito a future iniziative a beneficio della comunità queer del territorio.

Sabato 20 novembre, alle ore 21.00, Viviella Costantino torna a solcare i palchi faentini con un nuovissimo spettacolo: “Parzialmente FINOCCHIA, totalmente FURIOSA”. Questa volta bersagli del sarcasmo della giovane stand up comedian saranno: crociate contro l’utilizzo della schwa, teoria gender, senatori boomer e molto altro. Viviella Costantino è nata a Ravenna nel 1996. Nel 2019 si diploma al TAM – Teatro Accademia Marescotti. Nello stesso anno si trasferisce ad Helsinki, dove collabora con diversi ambienti creativi, tra cui l’organizzazione Pride della capitale finlandese. Torna in Italia nel 2020 dove comincia ad insegnare teatro con l’Associazione culturale Fatti D’Arte e a collaborare con il mondo artistico del ravennate. Lo spettacolo s’inserisce nel progetto “Libertà nella differenza” ed è realizzato in collaborazione con Fatti D’Arte – Associazione culturale e SOS Donna centro antiviolenza di Faenza, con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Evento su prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite.

La tre giorni dedicata alla comunità LGBTQIA+ si chiude domenica 21 novembre, alle ore 18.30, con il talk “Questioni di genere”. L’incontro prevede un momento di approfondimento – a cura del dott. Michele Piga (psicologo e formatore) con la moderazione di Raffaella Meregalli (SOS Donna Faenza) – su tematiche come: identità di genere e le sue sfumature, elementi di discriminazione e prospettive di inclusività. Un secondo momento sarà riservato all’interazione e all’ascolto dei partecipanti in cui chi vorrà potrà condividere la sua esperienza e gettare le basi per un dibattito collettivo e fortemente partecipativo. Michele Piga è tra i fondatori della rete forlivese di psicologi ed avvocati IntegrAzione.

La rete si occupa di offrire servizi di consulenza giuridica e psicologica, progetta e realizza interventi di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole, nelle aziende, nelle associazioni e con la cittadinanza su tematiche come: orientamento sessuale, coming out/outing, identità di genere, transizione di genere, diritti civili, cyberbullismo, discriminazioni. L’incontro s’inserisce, anch’esso, nel progetto “Libertà nella differenza” ed è realizzato in collaborazione con Fatti D’Arte – Associazione culturale e SOS Donna centro antiviolenza di Faenza, con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Evento su prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite.

Venerdì 26 novembre, alle ore 19.00, ci sarà la presentazione di Nott Longa, videogioco narrativo locale creato dal duo romagnolo Amhardcore (Michele Malpezzi & Luisa Maria Mengolini). Nott Longa è un’avventura grafica narrativa nata dall’incrocio di due mondi diversi: il folklore delle anfibie lande di Romagna e l’immaginario nostalgico del retrogaming. La presentazione sarà una ricreazione in chiave espositiva dell’avventura grafica. Più nello specifico: gli spazi del Prometeo ospiteranno un’installazione transmediale dove sarà possibile giocare a una demo di Nott Longa e conoscere oggetti e luoghi che hanno ispirato la produzione del gioco (libri di studi folklorici, oggetti antichi, grafiche). Il videogioco è già disponibile su Steam e Playstore (per Adroid).

Il circolo ARCI Prometeo chiude la rassegna novembrina domenica 28 novembre, alle ore 20.30, con oPEN mic per scrittori e cantautori. Sei un cantautore, uno scrittore di romanzi o, magari, di testi teatrali? Sei un poeta, scrivi di spiritualità o, magari, hai semplicemente un diario segreto che freme d’essere un po’ più socievole? oPEN è la serata giusta per te. Per partecipare è necessario portare solo testi o musiche originali, la performance può durare al massimo 5 minuti ed è necessario iscriversi contattando il circolo tramite i canali Facebook o Instagram.

Tutte le serate sono ad ingresso libero con tessera ARCI (tesseramento 2022 in corso).

Date le disposizioni governative e di Arci nazionale in materia di sicurezza sanitaria, per l’accesso all’interno dei locali del circolo è necessario essere in possesso di Green Pass.