 A Massa Lombarda inaugurano le mostre “Never More” e “Illuminazioni”

Sabato 13 novembre a Massa Lombarda inaugurano due mostre: “Never More” e “Illuminazioni”

“Never More”

Alle ore 11 il Centro Culturale Venturini di Massa Lombarda presenterà la mostra “Never More”, in occasione delle iniziative per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’esposizione comprende opere di 42 artisti italiani e stranieri, accomunati dalla volontà di esprimere il dissenso al fenomeno della violenza di genere.

L’esposizione è alla sua seconda edizione dopo quella di Castel San Pietro Terme nel 2019 presso lo Studio d’Arte FC di Anna Boschi. Rispetto alla prima edizione, si arricchisce dei lavori di 18 artisti locali, che si vanno ad aggiungere ai 24 già presenti.

Sia per stile che per appartenenza a correnti artistiche, gli artisti sono molto diversi tra loro ma tutti intendono comunicare il loro punto di vista sul tema della violenza sulle donne e mostrare il proprio impegno attraverso le opere artistiche.La mostra, a cura di Anna Boschi e Lamberto Caravita, rimarrà visitabile fino a sabato 27 novembre.

Inoltre, il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, alle ore 20 verrà inaugurata la nuova panchina rossa realizzata dall’artista bolognese Benedetta Jandolo e collocata nel giardino antistante il Centro Culturale, dove si terrà anche un reading poetico di Rossella Renzi. Seguirà la consueta camminata in rosso.

La mostra è visitabile negli orari di apertura de Centro Culturale Venturini, il lunedì 15 – 18.30, dal martedì al venerdì 9.30 -12.30 e 15 – 18.30, il sabato 9.30 -12.30Per informazioni contattare il Centro Culturale Venturini (tel. 0545/985812 – biblioteca@comune.massalombarda.ra.it).

L’iniziativa è realizzata dagli Assessorati alle Pari opportunità e Cultura del Comune di Massa Lombarda, con la collaborazione di UDI Massa Lombarda e La BCC, e con il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.La mostra si colloca all’interno del calendario di iniziative per ricordare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Illuminazioni”

Alle 18.00 sarà presentata presso la Sala del Carmine la mostra “Illuminazioni” di Nicola Baldazzi e Veronica Lanconelli, organizzata dal Comune di Massa Lombarda in collaborazione con Parsec.

Nicola Baldazzi e Veronica Lanconelli hanno studiato fotografia con Guido Guidi, pioniere della nuova fotografia italiana di paesaggio, e, collaborano da anni a progetti di fotografia e scrittura, sotto forma di pubblicazioni editoriali e mostre in Italia e all’estero.La mostra unisce fotografia e scrittura in un rapporto di risonanza e intersoggettività.

Le fotografie di Nicola Baldazzi, collezioni di ritrovamenti raccolti durante vagabondaggi nel territorio romagnolo, potrebbero essere i ricordi di un insonne, elementi descrittivi di luoghi familiari e surreali al tempo stesso, immagini in bilico tra il sogno e il documento.

Solo una piccola fonte di luce (un’idea, un tramonto, un lampione, un pianeta) accompagna gli scritti di Veronica Lanconelli, portando chi legge al centro di azioni e di luoghi che conservano lontane memorie.

La mostra sarà visitabile giovedì dalle 16.00 alle 19.00; venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.

Ad accompagnare la mostra, nella giornata del 21 novembre, verrà organizzata una tavola rotonda – “La fotografia contemporanea in Romagna” – in cui interverranno fotografi che operano nell’area romagnola, per costruire un momento di confronto e approfondimento sul panorama della fotografia contemporanea della nostra regione.

Il programma prevede dalle ore 11 Giovanni Zaffagnini, Giuseppe Bellosi intervistati da Iacopo Gardelli (radio Doiz) e a seguire, dalle 15 interverranno Luca Nostri, Francesco Neri, Alessandra Dragoni, Michele Buda e Osservatorio fotografico.

“Con la mostra Illuminazioni, Nicola Baldazzi e Veronica Lanconelli ci accompagnano in un vero e proprio viaggio all’interno della Bassa Romagna, puntando l’obiettivo sui suoi dettagli più veri, intimi ed evocativi. – Commenta l’Assessore alla Cultura Elisa Fiori – Grazie a questi due giovani artisti che ci mostrano la loro visione dei luoghi in cui vivono e che amano, affronteremo un percorso che si snoda attraverso immagini e parole che ci raccontano del nostro territorio in una maniera del tutto insolita, cogliendone particolari inaspettati ma capaci di scavare nella nostra memoria più profonda”

La mostra di Nicola Baldazzi e Veronica Lanconelli è organizzata in collaborazione con Parsec e rimarrà aperta al pubblico fino a sabato 27 novembre.La mostra e le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid19 in vigore.Per accedere sarà necessario esibire il Green Pass.