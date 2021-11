A Ravenna il 13 novembre inaugura lo spazio espositivo della Galleria degli Artisti

Inaugura il 13 novembre 2021 a Ravenna in Via Ravegnana 227, la Galleria degli Artisti, un nuovo piccolo spazio espositivo gestito da un’associazione culturale che si propone di diventare un punto di riferimento in città per gli artisti professionisti ed emergenti provenienti da tutta Italia.

La Galleria degli Artisti si propone come spazio espositivo aperto a chi voglia organizzare una mostra personale, una mostra collettiva o una rassegna temporanea. Il fine è quello di ricreare un punto di commistione fra Arte e Cultura, qualcosa di simile a quello che esisteva fino agli anni Ottanta, dove la galleria era un crocevia di artisti giovani e non, critici, collezionisti, giornalisti, letterati e musicisti, che davano vita ad uno scambio ideale e creativo continuo.

Si parte il 13 novembre con la mostra “Sogni Fantasie” di Daniele Di Lena, Amalia Volanti e Mauro Montorsi.