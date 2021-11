Con Uno, due, tre…il nuovo spettacolo della rassegna di teatro per l’infanzia a Piangipane

Uno, due, tre… è il nuovo spettacolo della rassegna di teatro per l’infanzia a Piangipane (e rivolta alle famiglie del territorio), frutto della collaborazione tra Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro e Teatro Socjale. Uno, due, tre… è uno lavoro sui colori fondamentali e sulle forme più semplici. Un’opera di pochissime parole, le quali spesso dialogano con le immagini, un gioco visivo in cui si mescolano sapientemente teatro e arti figurative, moderne e contemporanee.

L’appuntamento è per domenica 14 novembre, alle 16 (adatto per bambini dai 3 agli 8 anni), durata 40 minuti

In principio, in mezzo al nero c’è il bianco; poi viene il rosso e a seguire il blu. Infine appare il giallo. Questa è una semplice storia di colori che pare ricavata da un quadro di Piet Mondrian. Sì, è vero, ma c’è dell’altro. Intanto il nostro non è proprio un quadro… forse lo possiamo definire un affresco a tre dimensioni raccontato da due attori di poche, anzi pochissime parole. Senza parlare loro parlano di cielo e mare, di cose della vita e della meraviglia di sorprendersi per il volo di un uccello, per un pesce che guizza, per una palla che rotola. E dire che tutto comincia con un tizio che sbuccia una mela e alla fine si accorge che la luna è una lampadina…

