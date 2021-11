Faenza. Gli Amici della Ceramica e del MIC APS promuovono la conferenza sulla “Rinascita della Ceramica Temmoku in Fujian”

Gli Amici della Ceramica e del MIC APS, promuovono la conferenza, “La Rinascita della Ceramica Temmoku in Fujian (Cina) e il suo valore tecnico, estetico e funzionale per la cultura del Tè cinese”, che si terrà domani, sabato 13 novembre alle ore 10.30, presso la sala conferenze del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza (viale Baccarini 19). Il relatore dell’incontro sarà Giacomo Caruso dell’Università di Xiamen, Fujian, Cina.

L’incontro è incentrato sulla ceramica Temmoku, celebrata in epoca Song, e poi esportata in Giappone lungo la Via della Seta marittima. Questa particolare ceramica è stata riscoperta nel suo luogo natio, nel Fujian Settentrionale, dopo almeno 700 anni di oblio. Da un punto di vista antropologico, la conferenza analizza questo revival nei suoi aspetti tecnologici e criteri estetici, cercando continuità e derivazioni, nell’esempio pratico della bottega artigiana del Maestro Xiong dove il relatore ha svolto apprendistato e ricerca etnografica.

Vedremo come la storia di una tradizione tecnologica sia stata recuperata e come essa si continui a esplicare nel presente, in un contesto in cui la cultura e l’apprezzamento del tè e della ceramica sono strumenti di antropopoiesi ma anche di salvaguardia della propria memoria storica.

La bottega artigiana del Maestro Xiong