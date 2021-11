“L’amor che move il sole e l’altre stelle”: alla Biblioteca Classense di Ravenna si parla di Medicina Narrativa

Sabato 13 novembre alle ore 9:30 alla Sala Dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna si terrà il convegno “L’amor che move il sole e l’altre stelle” dedicato al tema della Medicina Narrativa.

La Medicina Narrativa nasce come approccio terapeutico che coadiuva la Medicina tradizionale sul finire degli anni Novanta in America, grazie alla fortunata intuizione della prof.ssa Rita Charon. Nucleo fondante di questa teoria è che non basti l’aspetto puramente diagnostico e curativo ma che il paziente necessiti di un metodo che abbia come base l’ascolto, l’accoglienza umanistica, l’alleanza con i medici che lo hanno in cura al fine di poter curare ogni aspetto della sfera emotiva del paziente e non solo la malattia.

Attualmente in Italia non c’è un luogo specifico preposto alla Medicina Narrativa ma vi sono esperienze caleidoscopiche disseminate in tutto lo Stivale che risultano parcellizzate anche a livello universitario. In occasione delle celebrazioni riservate a Dante per il 2021, si sancisce l’individuazione di Ravenna come città polo e pilota della Medicina Narrativa, al fine di collegare il nome del Poeta con l’approccio narratologico e umanistico letterario, e con la città di Ravenna, nonché ovviamente con la Medicina

Per partecipare al Convegno occorre prenotarsi: per la mattina www.eventbrite.it; per il pomeriggio www.eventbrite.

it. Il Convegno può essere seguito sul canale youtube o sulla pagina facebook della Biblioteca Classense.

Sala Dantesca Istituzione Biblioteca Classense – ore 9.30

Saluti

Michele De Pascale Sindaco del Comune di Ravenna

Fabio Sbaraglia Assessore alla Cultura del Comune di Ravenna

Patrizia Ravagli Presidente Istituzione Biblioteca Classense

Michela Montevecchi Senatrice della Reppubblica

Tiziano Carradori Direttore Generale AUSL Romagna

Mirella Falconi Fondazione Flaminia e Università degli studi di Bologna

Interventi

Manuela Racci

Laureata in Lettere moderne, insegna presso il liceo classico di Forlì. Tiene

seminari e lezioni di libroterapia e scrive libri di carattere “filosofico-letterario”.

Patrizia Fughelli

PhD in Culture Letterarie, Filologiche e Storiche, insegna History of Medicine al

Corso di Laurea Medicine and Surgery presso l’Università di Bologna. È membro

del Collegio Scientifico del Centro Studi Medical Humanities dell’Università di

Bologna e socia della Società Medica Chirurgica di Bologna.

Livia Santini

PhD, docente di inglese, fondatrice di Rianimazione letteraria di Poesia Intensiva

che porta avanti da sei anni presso l’ospedale di Ravenna. È Cavaliere al Merito

della Repubblica.

Nicoletta Bacco

Bibliotecaria Responsabile gestione Biblioteca Liverani – Ospedale S. Maria

delle Croci di Ravenna

Sandro Spinsanti

Laureato in teologia morale e psicologia, con formazione psicoterapeutica. Ha

insegnato etica medica nella facoltà di Medicina all’Università Cattolica del

Sacro Cuore e bioetica nell’Università di Firenze. Ha fondato e diretto la rivista

di Medical Humanities “Janus. Medicina: cultura, culture”

Aula Magna “Omero Triossi” Ospedale S. Maria delle Croci – ore 15.00

Interventi

Francesca Bravi

Direttore Presidio Ospedaliero Ravenna AUSL Romagna.

Paolo Casadio

Scrittore

Maria Giovanna Luini

È medico e scrittrice. Da anni approfondisce la medicina integrata e sta perfezionando la specializzazione in psicoterapia psicosomatica all’Istituto Riza a

Milano.

Stefania Polvani

Sociologa, Presidente SIMeN.

Rosa Mininno

Psicoterapeuta, Fondatrice e Presidente della Scuola Italiana di Biblioterapia,

Ambasciatrice della lettura del Centro per il libro Mic.

Vincenza Ferrara

Esperta di Arte e Apprendimento e docente di arte per la formazione medica e

sanitaria. Direttrice del Lab. di Arte e Medical Education, Facoltà di Farmacia e

Medicina Sapienza Università di Roma.

Enzo Grossi

Professore di Cultura e Salute presso l’università di Torino.

Maria Teresa Montella Moderatore

Direttore Sanitario IRST Meldola FC Emilia-Romagna.

Dibattito

Chiusura Lavori

Mattia Altini

Direttore Sanitario AUSL Romagna e Presidente SIMM.

Intervento musicale del violinista ravennate Maestro Giuseppe Bertoni.

Convegno l’amor che move il sole e l’altre stelle