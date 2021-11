Rassegna Un’Epopea pop. “CuriosiDante”, 4 non conferenze su temi “poco scolastici” al Mar

Domenica 14 novembre, alle 17, nella sala Martini del MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna, la compagnia degli OrtoDantisti presenterà CuriosiDante. L’ evento è realizzato in compartecipazione con l’assessorato alla Cultura del Comune nell’ambito della chiamata pubblica per le celebrazioni dantesche del settimo centenario dantesco “Viva Dante” e fa parte della rassegna di eventi collaterali alla mostra “Dante. Gli occhi e la mente. Un’Epopea Pop” .

Dopo la riuscitissima tournée che li ha visti processare in scena addirittura il Conte Ugolino con il pubblico in veste di giuria popolare, questo gruppo di appassionati studiosi dell’opera del Sommo Poeta condotto dal divulgatore dantista Guido Mascagni presenterà la sua più recente produzione teatrale.

La compagnia composta da Guya Agnoli, Silvia Manfredini, Donatella Vanghi, Fabio Rizzo tratterà di quattro temi danteschi “poco scolastici” coinvolgenti per interesse e singolarità presentati in modalità talk show (ecco perchè definite non-conferenze) con immagini e filmati, leggerezza e ironia, ma senza rinunciare al rigore e all’accuratezza scientifica.

Un Dante per tutti quindi, un Dante popolare presentato da quattro appassionati della Divina Commedia, con orientamenti diversi in fatto di interessi (storici, filosofici, linguistici, o più generalmente esegetici) curiosi ed entusiasti a dimostrazione di cosa possa creare, divertendo, la passione per il sapere in ciascuno di noi, non importa a quale età, livello di istruzione o provenienza.

L’iniziativa è ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Necessaria l’esibizione del green pass.

Ai partecipanti all’evento verrà dato un coupon che dà diritto a un ingresso ridotto in mostra a 5 euro.