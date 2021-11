“Fino all’ultimo respiro” di Jean-Luc Godard al Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo

Questa settimana la rassegna invernale Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo, curata per il Comune dal Cinecircolo Fuoriquadro, propone come primo appuntamento mercoledì 17 novembre il film restaurato in 4K Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard per la rassegna Il Cinema Ritrovato, in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

La pellicola del fine settimana, invece, sarà Il silenzio grande di Alessandro Gassman (19, 20, 21 novembre).

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 65, studenti universitari).

Le proiezioni iniziano alle 21. Obbligatori Green pass e mascherina. La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.

Informazioni: 320 8381863; cinemabagnacavallo@gmail.com; http://cinemabagnacavallo.blogspot.it. Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio.