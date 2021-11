Paolo Cevoli porterà in scena il suo spettacolo “La Sagra Famiglia” all’Alighieri di Ravenna per i 20 anni degli Amici di Enzo

Lunedì 29 novembre alle ore 20.45, presso il Teatro Alighieri di Ravenna, l’Associazione Amici di Enzo ha invitato il comico Paolo Cevoli che porterà in scena il suo spettacolo “La Sagra Famiglia”. Paolo Cevoli, con questo nuovo lavoro, vuole raccontare, come solo lui sa fare, del rapporto genitori-figli. “Racconta la sua storia personale di padre e di figlio, paragonata con leggerezza ai grandi classici, Edipo, Ulisse, Achille, Enea. Fino ad arrivare a Dio in persona con Mosè e il popolo ebraico. E il figliol prodigo, un giovane scavezzacollo che, nonostante tutto, il Padre ha riaccolto a braccia aperte. Per dire cose serie senza prendersi sul serio”.

I fondi raccolti saranno destinati a due attività: la Scuola Bottega e l’aiuto allo studio per i ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado, attività che l’Associazione svolge gratuitamente. La serata intende festeggiare il ventesimo anniversario della fondazione dell’Associazione, anche se il Covid-19 ha costretto Amici di Enzo a rimandarne l’appuntamento un anno dopo.