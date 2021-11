Al Centro anziani Silvagni di Voltana lo spettacolo del comico Duilio Pizzocchi

Venerdì 19 novembre il noto comico Duilio Pizzocchi sarà presso il Centro anziani Silvagni di Voltana, dove proporrà alle 10.30 un suo divertente spettacolo per rallegrare la giornata degli ospiti della struttura. La coordinatrice del Silvagni, Nadia Samorini, ringrazia sentitamente Pizzocchi per essersi reso disponibile per questa iniziativa di solidarietà e vicinanza agli anziani.

Lo spettacolo non è aperto al pubblico.