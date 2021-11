Massa Lombarda. Marco Falaguasta al Carmine con “Neanche il tempo di piacersi”

Sabato 20 novembre alle 21 sarà protagonista Al Carmine di Massa Lombarda, l’attore romano Marco Falaguasta. Volto noto di molte serie televisive e fino al 24 novembre sul piccolo schermo nella fiction “Storia di una famiglia perbene”, su Canale 5 (4 episodi diretti dal regista Stefano Reali), in cui interpreta il personaggio di Ettore Zarra, colonnello dei Carabinieri.

Marco Falaguasta porta in scena “Neanche il tempo di piacersi”, da lui scritto assieme a Tiziana Foschi e Alessandro Mancini. E’ uno spettacolo di stand up comedy dal testo ironico e intelligente sulla generazione dei cinquantenni. Falaguasta si cimenta con le modalità dello storytelling in una” satira divertente ed impietosa della nostrasocietà, dei nostri costumi e dei rinnovati linguaggi, dai quali noi “adulti” siamo sempre più spesso tagliati fuori. Ne esce un racconto divertente e arguto che diventa cronaca dei nostri tempi, nel quale ognuno di noi si riconosce. «Tutto è nato dalla mia esperienza di genitore — racconta Falaguasta —. Pur vivendo e lavorando su parole e relazioni, mi sono scoperto jurassico e anacronostico nella relazione con i miei figli e il loro mondo. E sempre più spesso, invece di provare a comprendere i loro codici, mi scopro a giudicare i ragazzi e ad attribuire a loro la colpa delle nostre difficoltà d’interazione.”

“Noi che siamo stati ragazzi spensierati e felici negli anni ’80, gli anni del boom economico del quale respiravamo l’ottimismo e la positività, siamo diventati genitori in questi tempi pieni di incertezze, instabilità ma anche di progresso e connettività. Cosa ci portiamo dietro di quegli anni, quanto è rimasto in noi di quello sguardo positivo con il quale aspettavamo il futuro? Come le nuove tecnologie e procedure che i nostri figli utilizzano con disinvoltura, si sono inserite e hanno condizionato le nostre abitudini e il nostro modo di vivere la quotidianità? Quante volte ci siamo scoperti a pensare che eravamo meglio noi, con le nostre telefonate dal fisso o dalla cabina telefonica, le feste il sabato pomeriggio a casa con i genitori che controllavano. Noi che per comprare parlavamo con il commesso e non con il corriere. Però, magari, un secondo dopo, ci scopriamo a usare le app per noleggiare la macchinetta del car sharing. Noi che, tutto sommato, siamo un po’ permalosi quando ci sentiamo dire dai ragazzi che non siamo abbastanza “social” perché pubblichiamo male, troppo, troppo poco, con hashtag sbagliati. Noi che cominciamo a diventare sbagliati. Si, proprio così. È complicato ammettere che le nostre abitudini, soprattutto di pensiero, stanno diventando vecchie. È complicato accettare che dobbiamo essere noi ad avanzare verso loro e non pretendere che siano loro a tornare indietro verso noi. Noi, i ragazzi degli anni ‘80, con quel sorriso sempre stampato sul viso, noi non ci saremmo dovuti cadere! Noi, no. E invece eccoci qui a commentare, a lamentarci, a fare pensieri da cinquantenni. Ma com’è possibile, che proprio noi …siamo diventati cinquantenni? Eppure, se facciamo i conti, tutto torna. Allora tanto vale ridere di noi, così, forse, si rimane un po’ più giovani” .

A seguire:

ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI (20.11 -11.12 – 21.1 – 26.2):

1° settore POLTRONE: Intero € 50,00 – Ridotto € 42,00

2° settore SEDIE: Intero € 40,00 – Ridotto € 35,00

BIGLIETTI

1° settore POLTRONE: Intero € 14,00 Ridotto € 12,00 giovani fino a 25 anni / over 65 anni / Soci La BCC ravennate forlivese e imolese

2° settore SEDIE: Intero € 12,00 Ridotto € 10,00

Nelle giornate di spettacolo la biglietteria apre alle ore 19.30.

Vendita biglietti on line su Vivaticket.

Info e prenotazioni: Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore: tel. 0542 665185 cell. 333 5748015. La stagione comica “Una MASSA di risate” con la direzione artistica di Davide Dalfiume è curata dalla Bottega del Buonumore in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.