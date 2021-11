Bagnacavallo, Cinema Palazzo Vecchio: è “Il silenzio grande” di Gassman il film del fine settimana

La pellicola del fine settimana per la rassegna invernale Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo è Il silenzio grande di Alessandro Gassman, in programma venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 novembre.

Napoli. Villa Primic, che è stata un tempo un’abitazione di prestigio con vista su Capri, sta per essere messa in vendita. A deciderlo è stata Rose, moglie del noto scrittore Valerio, in parte sostenuta dai figli. L’unico che non vorrebbe lasciare la dimora è proprio Valerio il quale ha il sentito ma discreto appoggio della domestica divenuta ormai una di famiglia. Ma Valerio si è chiuso per troppo tempo nel suo mondo fatto di libri per poter davvero partecipare alle decisioni che vengono prese.

Martedì 23 novembre poi, per la rassegna Il Cinema Ritrovato in collaborazione con la Cineteca di Bologna verrà proiettato Effetto notte, una delle pietre miliari della filmografia di François Truffaut e dell’intera storia del cinema.

Il film del weekend successivo (26-28 novembre) sarà Ariaferma di Leonardo Di Costanzo.

La rassegna Cinema di Palazzo Vecchio è curata per il Comune dal Cinecircolo Fuoriquadro.

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 65, studenti universitari).

Le proiezioni iniziano alle 21. Obbligatori Green pass e mascherina.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.

